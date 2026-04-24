Zonguldak'ta müşteriye kaba davranan esnafa tezgah kapatma cezası

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde müşteriye kaba davrandığı tespit edilen pazarcı esnafına 1 hafta tezgah kapatma cezası uygulandı.



Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin merkez kapalı pazar yerinde denetimlerini sürdürdüğü, kurallara uymayan esnafın önce sözlü ve yazılı uyarıldığı, uyarılara rağmen ihlalin devam etmesi halinde ise yasal işlem yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, müşteriye kaba davranan pazarcı esnafının sebze ve meyve tezgahının, Belediye Encümen Kararı ile 1 hafta ticaretten men edilmesine karar verildiği aktarılarak, zabıta ekiplerinin pazar yerlerindeki kontrol ve denetimlerinin devam ettiği kaydedildi.

