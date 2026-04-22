Zonguldak'ta "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek" yarışmasının ödül töreni gerçekleştirildi.



Zonguldak Öğretmenevinde düzenlenen ilkokul öğrencilerine yönelik programda katılımcılar, resim ve edebi eser kategorilerinde yarıştı.



Her yıl ilginin arttığı yarışmada öğrencilerin sağlıklı yaşam bilinci kazanmaları ve zararlı alışkanlıklara karşı farkındalık geliştirmeleri amaçlandı.



Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri, protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Daha sonra katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı eserleri inceleme fırsatı buldu.



Etkinlik, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.



Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, Zonguldak Ceza İnfaz Kurumları Müdürü Orhan Tekfidan, Yeşilay Zonguldak Şube Başkanı Nail Altuntaş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

