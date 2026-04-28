Zonguldak'ta yükümlüler sergi açtı, müzik dinletisi sundu

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, yükümlülerin topluma kazandırılmasına katkı sağlamak amacıyla sergi ve müzik dinletisi programı düzenlendi. Zonguldak Adliyesi'nde yükümlüler tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin yer aldığı el sanatları sergisi açıldı. Serginin açılışına, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Kapağan, Zonguldak Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, Zonguldak İdare Mahkemesi Başkanı Mehmet Sümen, Zonguldak Baro Başkanı Türker Kapkaç ile Denetimli Serbestlik İl Müdürü Selçuk Aydemir katıldı. Etkinlikler kapsamında, Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde görev yapan gönüllü personel ile yükümlülerden oluşan müzik grubu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü salonunda sahne aldı.

