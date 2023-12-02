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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 2024 yerel seçim tarihleri takvimini yayınladı. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek yerel seçimler takvimi kamuoyu ile paylaşıldı. Türkiye’nin 81 ilinde gerçekleştirilecek mahalle ve muhtarlık seçimleri için başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 Pazartesi olarak belirlendi. 2 Ocak günü ise seçime katılacak siyasi partiler YKS tarafından ilan edilecek. İşte 2024 yerel seçim takvimi tarihlerine ilişkin merak edilenler...