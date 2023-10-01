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        Haberler Gündem Politika Yerel seçimlerin 31 Mart'ta yapılması kararı Resmi Gazete'de

        Yerel seçimlerin 31 Mart 2024'te yapılması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 01:54 Güncelleme: 01.10.2023 - 01:54
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        Yerel seçimlerin 31 Mart'ta yapılması kararı Resmi Gazete'de
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        Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; yerel seçimler 31 Mart 2024'te yapılacak.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu kararına göre; mahalli ve idareler seçimi 31 Mart 2024'te yapılacak.

        DHA'nın haberine göre, seçmen kütüğü güncellemeleri ise 1 Ekim 2023'ten YSK tarafından belirlenecek olan seçim takvimi başlangıç tarihine kadar yapılabilecek.

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