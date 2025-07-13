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        Haberler Müzik 'Yerinde Dur' dünya zirvelerinde

        'Yerinde Dur' dünya zirvelerinde

        Demet Akalın ve Sefo'nun düet yaptığı 'Yerinde Dur', Spotify Türkiye Top 50 listesine 2 numaradan giriş yaparken, Spotify Global Top 100 listesinde ise 3'üncü sıraya yükseldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2025 - 16:36 Güncelleme: 13.07.2025 - 16:36
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        'Yerinde Dur' dünya zirvelerinde
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        Demet Akalın ve Sefo, düet yaptığı 'Yerinde Dur' adlı şarkı ile Türkiye sınırlarını aşıp dünya çapında bir başarı yakaladı.

        27 Haziran'da yayınlanan şarkıcı, Spotify Türkiye Top 50 listesine 2 numaradan giriş yaparken, Spotify Global Top 100 listesinde ise 3'üncü sıraya yükseldi. Avrupa’da da büyük ilgi gören 'Yerinde Dur', Shazam Top 200 listesinde 14'üncü sıraya yerleşti.

        'Yerinde Dur', söz ve beste de Sefo’nun, aranje ve düzenleme de ise başarılı prodüktör Aerro’nun imzasını taşıyor.

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        #Yerinde Dur
        #Demet Akalın
        #Sefo
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