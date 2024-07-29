Yerli çip için iş birliği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabet Öncesi İş birliği ve Destek programı kapsamında Arçelik ve YongaTek firması yerli çip tasarlamak üzere 2 yıl süreli bir proje başlattı. Nisan ayında başlatılan proje kapsamında yerli çip tasarımı yapılıyor, test süreçleri ile ilgili ön çalışmalar tamamlandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı HIT 30 Yüksek Teknoloji Yatırım Programı Lansman etkinliğinde Türkiye’nin sanayi ve teknolojisinin gelişimine katkı sağlayan şirketlere sertifika takdim töreni düzenlendi. Arçelik Türkiye Genel Müdürü Can Dinçer ve YongaTek Genel Müdürü Ali Baran, şirketlerine takdim edilen sertifikalarını Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın elinden aldı. Tören sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teknoloji ve yatırım projeleri geliştiren şirketlerin temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.