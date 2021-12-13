Yerli Malı Haftası her yıl olduğu gibi bu yıl da kutlanacak. Türkiye'de 12-18 Aralık tarihlerinde kutlanan Yerli Malı Haftası'na özel en güzel, anlamlı şiirler haberimizde...

YERLİ MALI HAFTASI NEDİR?

Yerli Malı Haftası (Resmî adıyla Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası),12-18 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de tüm okullarda kutlanan belirli günler ve haftalardandır. Okullarda 12 – 18 Aralık tarihleri arasında kutlanan bu haftada tutum, yatırım ve Türk malları hakkında bilgi verilir. Şiirler okunur, konuşmalar yapılır, skeçler ve oyunlar oynanır.