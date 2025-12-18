Habertürk
        Yerlikaya: İstanbul'un en büyük toplanma alanı

        Yerlikaya: İstanbul'un en büyük toplanma alanı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin olası afet durumunda İstanbul'un en büyük toplanma alanlarından olduğunu, acil durumlarda sevkiyatların kalbi konumunda bulunduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2025 - 20:05 Güncelleme: 18.12.2025 - 20:05
        Yerlikaya: İstanbul'un en büyük toplanma alanı
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 9. Konya İl Tanıtım Günleri'nde katılımcıları selamlarken Konya'nın yüz ölçümü bakımından Anadolu'nun en büyük kenti olduğunu ve Anadolu Selçuklu Devletine başkentlik yaptığını hatırlattı.

        Konya'nın 2 milyon 400 bin nüfusa sahip olduğunu belirten Yerlikaya, kentin tarımda "en büyük", sanayide "enlerde" yer aldığını, dış ticaret rakamında 5 milyar dolara yaklaştığını söyledi.

        Yerlikaya, şehirde 600 bini aşkın sigortalı çalışanın bulunduğunu, 5-6 yıl içinde kentin ihracat rakamının 10 milyar dolara ulaşacağına inandığını ifade etti.

        Konya'nın yılda 3,5 milyon turist ağırladığını dile getiren Yerlikaya, Anadolu'nun tarihini eşi benzeri olmayan misafirperverlikle dünyaya tanıttıklarını vurguladı.

        Yerlikaya, dünyada artık ülkelerin değil şehirlerin rekabetlerinin konuşulduğunu belirterek, "Yılda 4 gün İstanbul'da değil dünyanın en önemli turizm destinasyonlarında, Tokyo'da, Amerika kıtasında, Londra'da, Dubai'de, Katar'da ve bu gibi belirlenen destinasyonlarda Konya şehrini, geçmişini, bugününü ve gelecek hayalini, hedeflerini tanıtmanın zamanı geldi." diye konuştu.

        İstanbul'un dünyanın göz bebeği olduğunun altını çizen Yerlikaya, "Ama artık bu güzel şehri, kadim şehrimizi, Konya'mızı artık dünyaya tanıtmanın zamanı geldi." dedi.

        "KISA ZAMANDA BÖYLE MUHTEŞEM BİR ESER KAZANILDI"

        Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, ufku, cesareti ve millete sevdasının bütün vilayetlerde en büyük yatırım olduğunu söyledi.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla daha önce Atatürk Havalimanı olarak kullanılan alanda 2 milyon metrekarelik millet bahçesinin hizmete açıldığına dikkati çeken Yerlikaya, şöyle konuştu:

        "Kısa zamanda böyle muhteşem bir eser kazanıldı. Allah, bildiğimiz, bilmediğimiz hiçbir afetle, başta İstanbul'umuz olmak üzere güzel yurdumuzu imtihan etmesin ama eğer İstanbul'da Allah muhafaza bir afet olursa belki, İstanbul'un tam göbeğinde, en büyük toplanma alanlarından ve acil durumla ilgili yapılacak olan tüm sevkiyatların kalbi de artık burası oldu. O yüzden Sayın Cumhurbaşkanı'mıza böyle muhteşem bir eseri İstanbul'umuza kazandırdığı için şükranlarımı arz ediyorum."

        Yerlikaya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a da hem millet bahçeleri hem de "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen şehirlerde yaptığı çalışmalar için teşekkür etti.

        Bakan Yerlikaya, Tanıtım Günleri'ne gelen misafirleri, "Sadece dört gün burada gördüklerinize kanmayın. Gelin, ne kadar muhteşem olduğunu görün." diyerek Konya'ya davet etti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

