Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Yerlikaya: Yol vermeyen 2 taksi şoförü yakalandı | Son dakika haberleri

        Yerlikaya: Yol vermeyen 2 taksi şoförü yakalandı

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ankara'da yaya geçidinde anne ve çocuklarına yol vermeden hızlı bir şekilde art arda geçen 2 taksi şoförünün yakalanarak, haklarında işlem yapıldığını duyurdu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 19:30 Güncelleme: 28.01.2026 - 19:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yerlikaya: Yol vermeyen 2 taksi şoförü yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İçişleri Bakanı Yerlikaya, sanal medya hesabı üzerinden ‘Gereği yapıldı’ notuyla yaptığı paylaşımda; Ankara’da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına çarpmaktan son anda kurtulan 2 taksi şoförünün yakalandığını açıkladı.

        Bakan Yerlikaya paylaşımda, yolun sağ tarafında durarak anne ve çocuklarına yol veren motosiklet sürücünün kask kamerasına yansıyan görüntülere de yer verdi. Bakan Yerlikaya, “Ankara'da yaya geçidinden geçmeye çalışan anne ve çocuklarına, sağ taraftaki motosiklet sürücüsü yol verirken, sol taraftan hızlı bir şekilde gelen 2 farklı taksi sürücüsü az kalsın çarpıyordu. Yaya önceliğini hiçe sayan M.U.A. ve R.K. isimli sürücüler hakkında idari işlem yapıldı. Yaya geçidine yaklaştığında yavaşlamayan, yayayı gördüğünde durmayan her araç, bir canın güvenliğini riske atar. Bu kural ile ilgili denetimlerimiz daha da artacak” ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        ‘BİLDİRİN, BİZ GEREĞİNİ YAPARIZ’

        Caydırıcı cezaların Yeni Trafik Kanunu teklifiyle birlikte geleceğini de belirten Bakan Yerlikaya, “Trafik, yalnızca taşıtların akışı değil; toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır. Trafikte caydırıcılığı yalnızca ceza sistemi olarak değil, toplumda güvenli yaşam kültürünü inşa eden çok katmanlı bir mekanizma olarak görmek gerekir. Yayalara geçiş hakkı tanımayan, trafik güvenliğini hiçe sayan bu tür davranışlar asla kabul edilemez. Bu sürücüleri gördüğünüzde lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirin. Biz gereğini yaparız” dedi.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ümraniye'de öldürülen Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

        Ümraniye'de öldürülen Khokimova'nın cesedinin balkondan bavulla çıkarıldığı anlar ortaya çıktı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Trump: İran'a dev bir donanma yolladık
        Yabancı alımlara başladı
        Yabancı alımlara başladı
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        Fatih'in katili cinayet öncesi alacağı cezayı araştırmış!
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        28 Ocak 2026: Bugün ne oldu?
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        TikTok fenomeninden 975 milyon dolarlık anlaşma
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        "Ne olur kalk aşkım" diye gözyaşı döktü!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Beşiktaş'tan Premier Lig çıkarması!
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        Aziz İhsan Aktaş davasında ikinci celse sona erdi
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        10 yıl önce bir kadını daha öldürmüş! Üç yılda 2 kadını boğdu!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        Osimhen, rekor için sahaya çıkacak!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        İran istihbaratına casusluk operasyonu! 6 tutuklama!
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Bakan Fidan Al Jazeera'ye konuştu
        Zafer gecesi olsun!
        Zafer gecesi olsun!
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        Fed'in faiz kararı ne olur? Altında gidişat nereye?
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        F.Bahçe'ye Kante müjdesi!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        Süper Lig'de imza şov: Transferler açıklandı!
        New York buz kesti
        New York buz kesti
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        Doğru cevabı bakın neymiş!
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        “Senin telefonundan görüştüm, iz kalır!”
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde
        Amy Winehouse'un ikonik bale pabuçları Türk koleksiyonerde