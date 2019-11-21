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Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler? Yeşil Yol filmi konusu nedir?

TRT 1 ekranlarında bu akşam saat 20.00'da yayınlanacak Yeşil Yol filmi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Soruları merak konusu oldu. Başrollerinde Tom Hanks ve David Morse gibi oyuncuların yer aldığı Yeşil Yol filmi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

Yeşil Yol

Yeşil Yol (orijinal ismiyle The Green Mile) 1999 yapımı dram filmidir. Yönetmeni ve senaristi Frank Darabont'tur. Film Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanmıştır.

Film, En İyi Film Akademi Ödülü, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Akademi Ödülü, En İyi Uyarlama Senaryo Akademi Ödülü ve En İyi Özgün Müzik Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. 

Çekimlerin yapılacağı mekân olarak, şimdilerde artık kullanılmayan Tennessee Eyalet Hapishanesi karar kılınmıştır. İnfazların yapıldığı elektrikli sandalyenin tasarımı yapılırken New York`taki Sing Sing hapishanesindeki gerçeğinden yararlanmıştır.

YEŞİL YOL FİLMİ KONUSU

Oldukça iri yarı biri adam olan John Coffey, iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkûm olmuştur. Ürkütücü görünümünün aksine oldukça ince ve karmaşık bir iç dünyası olan Coffey, bazı doğaüstü güçlere sahiptir. Hapishanenin infaz odası baş gardiyanı Paul Edgecomb'un ona gerçekten suçlu olup olmadığını sorması ile birlikte aralarında bir diyalog başlar. Hasta olan Edgecomb'un Coffey'in güçleri sayesinde iyileşmesiyle olaylar gelişmeye başlar.

Coffey, doğaüstü gücü sayesinde kendi içine çektiği hastalıkları ağzından serbest bırakarak hayatına devam edebilmektedir. Edgecomb'in, Coffey'in bu gücünün farkına varmasıyla Coffey'e olan düşünceleri tamamen değişmeye başlar. Coffey bu gücü sayesinde mucizeler yaratmaktadır ve Edgecomb bu mucizenin yaşamaya devam etmesi gerektiğini düşünmektedir.

YEŞİL YOL FİLMİ OYUNCULARI

OyuncuRol
Tom HanksPaul Edgecomb
David MorseBrutus 'Brutal' Howell
Bonnie HuntJan Edgecomb
Michael Clarke DuncanJohn Coffey
James CromwellHal Moores
Michael JeterEduard 'Del' Delacroix
Graham GreeneArlen Bitterbuck
Doug HutchisonPercy Wetmor
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