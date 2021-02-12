01 FATMA GİRİK



Türk sinemasının yıldızlarından Fatma Girik'in kariyeri hiç de iyi başlamamıştı.

1957'de 'Leke' ile oyunculuğa başlayan, 3 yıl boyunca iddiasız 13 filmde rol alan Fatma Girik'in kariyerinin dönüm noktası 1960 yapımı 'Ölüm Peşimizde' oldu.



Memduh Ün 'ün yönettiği 'Ölüm Peşimizde'de 'Zehra'yı canlandıran Fatma Girik, bu filmden sonra kariyerinde yükselme yaşayarak Türk sinemasının efsane oyuncularından biri oldu. 1960'tan sonra dönemin dergilerinin kapağını süsleyen Fatma Girik, ülke çapında tanındı.

02 SADRİ ALIŞIK - MÜNİR ÖZKUL



Türk sinemasının 'Turist Ömer'i Sadri Alışık ile 'Kel Mahmut'u Münir Özkul, kariyerlerinin ilk yıllarından itibaren birbirleriyle yakın arkadaştı.



Yeşilçam'ın yapı taşlarından olan Sadri Alışık, 1995'te Münir Özkul ise 2018'de vefat ettiğinde arkalarında yüzlerce film ve fenomen olan isimlerini bıraktılar.

03 YANGIN VAR (1960)



Ömer Lütfi Akad - Ayhan Işık - Hulusi Kentmen - Osman Alyanak



Filmin yönetmeni Ömer Lütfi Akad, başrol oyuncularıyla sette bir mola esnasında görülüyor.



Kadırgalı tulumbacı 'Murat', bir gün bir konağa yangın söndürmeye gider. Konağın sahibi 'Hilmi Paşa'nın kızı 'Müjgan', 'Murat'ı görerek âşık olur. 'Müjgan'ın kardeşi 'Nihat' ise 'Murat'ın yanında tulumbacı olmaya heves eder. 'Müjgan' ile 'Murat' bu vesileyle yeniden karşılaşır.

04 YAKUT GÖZLÜ KEDİ



Cüneyt Arkın - Selda Alkor - Sami Hazinses



Murat Köseoğlu 'nun yönettiği film, Ümit Deniz'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı.



Uzun yıllardır kayıp olan 'Yakut Gözlü Kedi' adındaki tarihi eserin peşinde pek çok kişi vardır. Türkiye'den de 'Hüsamettin' ve 'Abdürrezzak' eserin peşindedir. 'Hüsamettin', izini sürdüğü eseri Almanya'da bir mezarlıkta bulur. Ancak onu takip eden 'Abdürrezzak', 'Hüsamettin'i öldürüp intihar süsü verir.

05 SAKAR ŞAKİR (1977)



Kemal Sunal 'ın kariyerinin 21'inci sinema çalışması olan filmi Natuk Baytan yönetti.



'Hasan', ölüm döşeğindeyken vasiyetini akrabası 'Hacı Şen'e söyleyerek bütün mirasını Kayseri'deki yeğeni 'Şakir'e bıraktığını açıklar. Yıllardır Hasan'ın mirasını alacağını düşünen 'Hacı Şen', bu duruma çok sinirlenir. Eşi 'Fatma' ile beraber mirasa el koymanın yollarını arar. 'Şakir' ise mirası almak için İstanbul'a gelir. 'Hacı Şen', mirası 'Şakir'den alabilmek için türlü oyunlar çevirir.



Yeşilçam;

Türk sineması, 1960'tan sonra büyümeye başlayınca yapım şirketleri, ofislerini İstanbul'un merkezi konumundaki Beyoğlu'nda açmaya başladı.

Bir süre sonra yapım şirketlerinin çoğunun ofisleri Yeşilçam Sokağı'nda olunca Türk sineması için 'Yeşilçam' tabiri kullanılmaya başlandı.

1973'te TV'nin yaygınlaşmasıyla zayıflayan Türk sineması, 1975'ten itibaren seks filmlerinin hegomanyasına girmesiyle Beyoğlu'ndaki birçok yapımcı, film çekemediği için sinema işinden uzaklaştı.

Yeşilçam Sokağı'ndaki yapımcı ofisleri de birer birer kapanınca 'Yeşilçam' tabirinin kullanımı 1980'den sonra tamamen bırakıldı.

Bu nedenle 1960 - 1980 arasındaki dönem; Yeşilçam, bu dönemde çekilen filmler ise Yeşilçam filmleri olarak tanımlanıyor. Bu dönemde 3.825 film çekildi.

Günümüzde ise yapım şirketlerinin ofisleri genel olarak Levent'te. 'Yeşilçam Sineması'ndan yola çıkacak olursak günümüz Türk sineması, 'Levent Sineması' olarak tabir edilse yeridir.