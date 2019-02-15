Yeşilçam Film Günleri başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan, Kültür A.Ş tarafından organize edilen 'Yeşilçam Film Günleri'nin 3'üncüsü başladı. 15 Şubat - 17 Mart tarihleri arasında 34 film, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle İstanbullulara sunulacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, iştiraki Kültür A.Ş'nin, ‘Eskimeyen Yeşilçam Filmleri' temasıyla gerçekleştirdiği 'Yeşilçam Film Günleri'nde film gösterimleri başladı. Cuma, cumartesi ve pazar günleri toplam 34 film, yenilenmiş ve yüksek çözünürlüklü haliyle beyazperdeye yansıyacak. Öğrenci, öğretmen, engelli, gazi, gazi yakını, şehit yakını, asker, polis, 16 yaş altı, 65 yaş üstü izleyiciler filmleri ücretsiz olarak izleyebilecek.