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Mahallenin Muhtarları'nın Kemikkıran Kadriyesi Sanatçı Yaşam Evi'nde hayatını senaryo okuyarak geçtiğini ifade eden Mehtap Anıl, "Beni fotoromana seçtiler. Fotoromanın ardından hemen bir film teklifi geldi. Ayşecik Zeynep Değirmencioğlu ile birlikte. Sık sık film teklifleri aldım. Her tiplemeyi yaptım. Her milletin şivesiyle birlikte muvaffak oldum. Burada monoton bir hayat var. Odanda oturuyorsun, televizyon seyrediyorsun, senaryo okuyorsun. Burada bir iki tane film yaptım. Fakat burasını Darülaceze olduğunu biliyorlardı. Amerika'ya çağırıldım ama uçağa binemediğim için vazgeçtim. Sonra onlar da bana 'zaten biz Darülaceze'den oyuncu alamayız' dediler. Senaryo da yukarıda. Bu bana çok koydu. Bu kadar anlayışsız filmci olursa diğer insanlar ne yapar" diye konuştu.