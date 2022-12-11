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Yeşilçam'ın güler yüzlü şefkatli anası: Adile Naşit

"Hafize Ana" ya da "şevkatli anne" karakterini canlandırdığı Yeşilçam filmlerinde, sık sık Münir Özkul ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaşan ve unutulmaz filmlerde rol alan oyuncu Adile Naşit, vefatının 35. yılında yad ediliyor

Yeşilçam'ın güler yüzlü şefkatli anası: Adile Naşit
Yeşilçam'ın güler yüzlü şefkatli anası
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AA

Münir Özkul, Tarık Akan ve Kemal Sunal ile başrolleri paylaştığı Yeşilçam filmlerinde, şefkatli anne rollerini başarıyla canlandıran sanatçı, 17 Haziran 1930'da İstanbul'da dünyaya geldi.

Gerçek adı Adela Özcan olan sanatçı, Türk tiyatrosunun tuluat ustası ve "Komik-i Şehir" unvanlı Naşit Bey ile sonradan Emel adını alan Amelya Hanım'ın kızı, usta oyuncu Selim Naşit'in de kardeşiydi. Anneannesi zamanın meşhur kantocularından, dedesi ise kemani Yorgo Efendi'ydi.

Adile Naşit, ilk ve orta öğrenimini bitirdikten sonra 14 yaşında okuldan ayrıldı.

BABASININ VEFATININ ARDINDAN OYUNCULUĞA YÖNELDİ

Naşit Bey'in Muhsin Ertuğrul'a oyuncu olması için götürdüğü sanatçı, babasının 1943'te vefat etmesinin ardından oyuncu olmaya karar verdi ve 1944'te çocuk oyunlarıyla tiyatroya başladı.

Sinemaya, 1947'de "Yara" filmiyle adım atan sanatçı, 1950 yapımı müzikal film, "Lüküs Hayat"taki rolüyle dikkati üzerine çekti.

Usta oyuncu, 1948'den 1951'e, komedi oyuncuları Aziz Basmacı ve Vahi Öz'le kurdukları toplulukla çalıştı.

Tiyatro sanatçısı Ziya Keskiner'le 1950'de evlenen sanatçının oğlu Ahmet 1952'de dünyaya geldi ancak kalbindeki delik nedeniyle 16 yaşında hayata veda etti.

Adile Naşit, 1954'te girdiği Muammer Karaca Tiyatrosunda yaklaşık 6 sene görev yaptı. Sanatçının eşi ve kardeşiyle 1961'de kurduğu Naşit Tiyatrosu, bir süre sonra dağıldı. Usta oyuncu, 1963-1975'te Gazanfer Özcan-Gönül Ülkü tiyatrosunda yer aldı.

1970'li yıllara kadar tiyatroya daha çok ağırlık veren sanatçı, Yeşilçam'ın en çok ağlatan filmlerinden biri olan 1975 yapımı "Bizim Aile"de oynadı. Ardından 1976'da "İşte Hayat" filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülünü kazandı.

Naşit'in eşi Ziya Keskiner 1982'de vefat etti. Sanatçı 16 Eylül 1983'te Cemal İnce ile evlendi.

Oğlu Ahmet'in vefatının ardından çocuklara yönelen Naşit, 1980'de TRT Ankara Televizyonu prodüktörlerinden İlhan Şengün'ün yapımcısı olduğu "Uykudan Önce" adlı çocuk programını sunmaya başladı. Programın ardından daha çok sevilen sanatçı, "masalcı teyze" diye anılmaya başladı.

Usta oyuncu, daha çok Ertem Eğilmez ve Kartal Tibet filmlerinde rol aldı. Sanatçının, Münir Özkul ve Kemal Sunal ile oynadığı filmler halen Türk televizyonlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor.

Canlandırdığı rollere verdiği ruh kadar jest ve mimikleriyle de Türk halkının beğenisini toplayan sanatçı, "Hababam Sınıfı"nda haylaz öğrencilere arka çıkan Hafize Ana ve aile temalı filmlerde çocukları için her şeyi göze alan anne karakterleriyle hafızalarda yer edindi. Tiyatro ve sinemada canlandırdığı anne tiplemesi, kendine has üslubu ve kahkahası, onu Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasına yerleştirdi.

Adile Naşit, canlandırdığı anne karakterleri nedeniyle 1985'te Yılın Annesi seçildi.

MASALCI TEYZE

Unutulmaz oyuncu, kalın bağırsak kanseri sonucu 11 Aralık 1987'de İstanbul'da vefat etti.

Adile Naşit'in sanatla iç içe geçen 43 yıllık kariyerinde rol aldığı filmlerden bazıları şöyle:

"Yara" (1947), "Lüküs Hayat" (1950), "Abbas Yolcu" (1959), "Vur Patlasın Çal Oynasın" (1970), "Beyoğlu Güzeli" (1971), "Sev Kardeşim" (1972), "Oh Olsun" (1973), "Canım Kardeşim" (1973), "Gariban" (1974), "Hasret" (1974), "Yüz Liraya Evlenilmez" (1974), "Mavi Boncuk" (1974), "Minik Cadı" (1975), "Ah Nerede" (1975), "Çapkın Hırsız" (1975), "İşte Hayat (1975), "Delisin" (1975), "Didar, Bitirimler Sınıfı" (1975), "Haydi Gençlik Hop Hop" (1975), "Pembe Panter" (1975), "Bizim Aile: Merhaba" (1975), "Hababam Sınıfı" (1975), "Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı" (1975), "Süt Kardeşler" (1976), "Hababam Sınıfı Uyanıyor" (1976), "İşte Hayat" (1976), "Gel Barışalım" (1976), "Aile Şerefi" (1976), "Tosun Paşa" (1976), "Şabanoğlu Şaban" (1977), "Sakar Şakir (1977), "Gülen Gözler" (1977), "Hababam Sınıfı Tatilde" (1977), "Kibar Feyzo" (1978), "Sultan" (1978), "Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor" (1978), "Neşeli Günler" (1978), "Köşe Kapmaca" (1979), Vah "Başımıza Gelenler" (1979), "Doktor" (1979), "Renkli Dünya" (1980), "Huzurum Kalmadı" (1980), "Beş Parasız Adam" (1980), "Gırgıriye" (1981), "Hababam Sınıfı Güle Güle" (1981), Şabancık" (1981), "Adile, Deliler Koğuşu" (1981), "Talih Kuşu" (1982), "Görgüsüzler" (1982), "Buyurun Cümbüşe" (1982), "Adile Teyze" (1982), "Şıngırdak Şadiye" (1982), "Şaşkın Ördek" (1983), "Kuzucuklarım" (1986), "Milyarder" (1986), "Aile Pansiyonu" (1987)."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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