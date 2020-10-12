Yeşilyurt Kaymakamlığı yaşlı kadının evini yeniledi - MALATYA

AA

Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, ilçede muhtaç durumda bulunan ve evini onaracak maddi imkanları bulunmayan vatandaşların evlerini yenileyerek daha sağlıklı bir ortamda yaşamlarını sürdürmelerine katkı sağlıyor.Vakfa evinin onarımı için başvuran ve evi yaklaşık 4 ay önce onarılan 68 yaşındaki Hatice Doğan, iç tefrişatı yenilenen evde daha sağlıklı bir ortamda yaşamını sürdürüyor.

Devletin şefkat elini uzatarak evini yaşanabilir hale getirdiği Doğan, geleceğe geleceğe güvenle bakıyor.Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, AA muhabirine, kaymakamlık olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli yardımlarda bulunduklarını söyledi.Muhtaç durumda bulunan vatandaşların sıkıntılarına geniş kapsamlı çözüm bulunması noktasında vakıf personellerinin gayret gösterdiğini belirten Gülenç, şöyle devam etti:

"Sağlıktan tutun gıda ve vatandaşların barınma ihtiyacına kadar çok geniş bir yelpazede vatandaşlarımıza hizmet veriyoruz. Hatice teyzemiz de vakfımıza ev onarımı için başvurmuştu. Bizde yerinde inceleme yaparak, gerekli ihtiyaçları tespit ederek, evi onardık. Bugün hem ev onarımını kontrol etmeye hem de teyzemizin hayır duasını almaya geldik. Yapılan ev onarımının vatandaşımızı çok memnun ettiğini gördük. Vatandaşlarımızın benzer taleplerini karşılamaya çalışmaya devam edeceğiz."

Vakfa gelen onarımı taleplerinin yerinde incelendiği ve evin durumuna göre karar verildiğine anlatan Gülenç, "Ev onarılabilecek pozisyonda ise onarım yapıyoruz. Onarımlarla daha yaşanabilir ve daha konforlu bir ev haline getirmeye çalışıyoruz. Genelde yardıma muhtaç ve yaş olarak ileri yaşta olan vatandaşların evlerini onarıyoruz. Çünkü geliri düşük ve yaşlı vatandaşlarımızın kendi başlarına evleri onarma imkanları olmuyor." dedi.

Yeşilyurt Kaymakamlığınca evi onarılan 68 yaşındaki Hatice Doğan ise evinde yapılan tadilatın ardından daha sağlıklı bir ortamda yaşamaya başladığını söyledi.Yetkililere yardımlardan dolayı minnettar olduğunu dile getiren Doğan, "Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun, el atıp 'Hatice abla evinde otura, rahat ede' diyenlerden. Kaymakamımıza, muhtarımıza teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Evinin eski, çok kötü olduğunu anlatan Doğan, "Kara betondu, kapılar üstüme dökülüyordu, çok kötüydü. Evimi tertemiz yaptılar, beni içine yerleştirdiler. Kaymakamlık bizlere yardım ediyor, ekmek fişi ve gıda yardımında bulunuyor, kışlık kömürümüzü veriyor, daha ne yapsınlar." ifadesini kullandı.