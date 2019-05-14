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Yeşim Gül'den açıklama: Maddi yardıma ihtiyacı yoktu

Oyuncu Yeşim Gül, menajeri üzerinden yaptığı açıklamada hakkında çıkan haberlere açıklık getirdi

Yeşim Gül - Serdar Peçen

Dün oyuncu Yeşim Gül’ün ‘kredi’ yüzünden tartıştığı işitme engelli sevgilisi Serdar Peçen'i terk etmesi ve barışmak için Gül'ün evine giden Peçen’in sevgilisini ikna edemeyince camdan atlayarak intihar ettiği iddia edilmişti. Konuyla ilgili bir diğer iddia da Yeşim Gül’ün işitme engelli sevgilisi Peçen’den kendisi için kredi çekmesini istediği yönündeki bilgiydi. Günün ilerleyen saatlerinde Yeşim Gül’ün menajeri konuyla ilgili bir basın bülteni yayınlayarak haklarında yapılan iddialara şu sözlerle açıklık getirdi:

Sanatçımız Yeşim Gül ile ilgili, müteveffa Serdar Peçen’in intiharına ilişkin basın yayın organlarında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu üzücü olaya ilişkin olarak yargı süreci devam etmektedir.

Öncelikle belirtmek isteriz ki; müteveffa Serdar Peçen’in işitme engelli bir birey olması nedeniyle olaya hassasiyetle yaklaşılması, empati kurulması gereken bir durum söz konusudur. Sanatçımız Yeşim Gül’ün kendi öz yeğeni de işitme engellidir. Bu nedenle Sayın Yeşim Gül, Serdar Peçen ile olan iletişiminde bu engelli durumu hassasiyetle gözetmiş ve son derece özenli davranmıştır.

Sayın Yeşim Gül, uzun yıllardır tiyatro sanatçısı olarak görev yapan, Devlet Sanatçısı ünvanına sahip, topluma mal olmuş bir sanatçıdır. Maddi açıdan herhangi bir yardıma asla ihtiyacı bulunmamaktadır. Haberde bahsedilen maddi ve benzeri konularla ilgili olarak Yeşim Gül ile Serdar Peçen arasında hiçbir zaman sorun yaşanmamıştır. Müteveffanın ölümünden dolayı Sayın Yeşim Gül’ün büyük üzüntü yaşadığı bugünlerde, yazılı ve görsel medyanın da bu üzüntü ve hassasiyete saygı göstermesi kendisinin en büyük isteğidir.

Adli süreç halen devam etmektedir ve bu nedenle yargılama süreci sonuçlanana kadar Sanatçımızın bu konuda yargıyı etkileyecek bir yorumda bulunması yasalara aykırıdır. Durumu kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Yeşim Gül Adına

Menajeri Müge Ulusoy

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