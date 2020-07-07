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'Yeter'i seslendirdiler

Erol Evgin, Demet Sağıroğlu ile birlikte 'Yeter'i seslendirdi. Evgin, Sağıroğlu'nu 'Çok özel kliplerin kraliçesi' olarak tanımladı

Erol Evgin

Erol Evgin, 'Altın Düetler 2' adlı albümünde Demet Sağıroğlu ile birlikte 'Yeter'i seslendirdi. Evgin, söz ve müziği Sezen Aksu'ya, düzenlemesi İskender Paydaş'a ait olan 'Yeter'in klibinin yayında olduğunu sosyal paylaşım sitesi Instagram üzerinden; "Çok özel kliplerin kraliçesi, sevgili Demet Sağıroğlu iyi ki bu şarkıyı birlikte paylaştık" notuyla duyurdu.

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