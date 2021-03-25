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Avukat Fulya Aksoy, bundan 2 hafta önce 2018 otomobilini rutin bakım için yetkili servise götürdü. Yetkili serviste aracına çekici çarpınca otomobil hasarlı duruma düştü.

HASAR VERDİKLERİNİ İTİRAF ETMEK ZORUNDA KALDILAR

Show Haber'den Meltem Bozbeyoğlu'nun haberine göre yetkili servis çalışanları kendisine haber vermeden arabayı tamir etmeye kalktılar. Araca hasar verdiklerini günler sonra itiraf ettiler ama hasar beyan ettiklerinden çok daha büyüktü.

POLİSİ ARAYAN AKSOY "HAKKIMI ARAYACAĞIM" DEDİ

İddialara göre bu da yetmiyormuş gibi araca hasar vermelerine rağmen bir de bakım ücreti talep ettiler. Polisi arayan Avukat Aksoy, 'Hakkımı sonuna kadar arayacağım' diye konuştu.