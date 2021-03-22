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YİD finansmanında bakanlık taraf olabilecek

Yurt dışından finanse edilmesi planlanan Yap-İşlet-Devret (YİD) projelerinde borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklere Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın taraf olabilmesine imkan veren yasa yayımlandı

YİD finansmanında bakanlık taraf olabilecek
Reuters

Resmi Gazete'nin 20 Mart tarihli sayısında yer alan 7297 sayılı bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunla bazı
yatırım ve hizmetlerin yap-işlet-devret modeli çerçevesinde yaptırılması hakkında kanuna eklenen geçici maddeye göre, 15 Mart 2020 tarihinden sonra ihalesi yapılmış ancak yasanın yayım tarihi olan 20 Mart itibarıyla henüz uygulama sözleşmesi
imzalanmamış, yurt dışından finanse edilmesi planlanan YİD projeleri kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı
özel bütçeli kamu idareleri tarafından imzalanacak borç üstlenim anlaşmalarına, ilgili idarenin borç üstlenim anlaşmasından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlayacak şekilde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı da taraf olabilecek.

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