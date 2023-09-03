Yıl sonuna kadar gösterime girecek en popüler filmler

Açlık Oyunları serisinin beşinci filmi, Suzanne Collins’in 2020 yılında yayımlanan ‘Kuşların ve Yılanların Şarkısı’ adlı romanından sinemaya uyarlandı. Collins bu romanda, ilk ‘Açlık Oyunları’ romanının ve daha sonra çekilen filmlerin geçtiği dönemin 64 yıl öncesine götürdü okurları… Serinin ilk filmlerinde Panem’in zorba ve acımasız diktatörü olarak gördüğümüz, Donald Sutherland tarafından canlandırılan Coriolanus Snow, burada 18 yaşındaki genç haliyle çıkıyor karşımıza. Olaylar 10’ncu Açlık Oyunları sırasında geçiyor. Savaş sonrasında gözden düşen bir aileden gelen Snow (Tom Blyth), 12. Bölge’den gelen yarışçı Lucy Gray Baird’in (Rachel Zegler) akıl hocalığını üstleniyor. Snow bir süre sonra, Açlık Oyunları’nın kendisi için önemli bir fırsat olabileceğini görüyor. Francis Lawrence’ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Peter Dinklage, Viola Davis ve Jason Schwartzman gibi isimler yer alıyor.

9 Şurada Paylaş!









NAPOLYON

(Napoleon)

Bugüne kadar birçok dizide ve filmde karşımıza çıkan Fransız general ve imparator Napolyon Bonaparte, bu kez usta yönetmen Ridley Scott’un yorumuyla hayat buluyor. Napolyon’un kişiliğinden her zaman çok etkilendiğini belirten Scott, filmde eşi Joséphine ile olan ilişkisine odaklanıyor. Scott’a göre Napolyon her şeyi Joséphine’in kalbini fethetmek için yapıyor. Başarısız olduğunu gördüğünde ise olaylar farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Senaryosunu David Scarpa’nın yazdığı film, Napolyon’un sadece Joséphine ile olan ilişkisini değil, kökenlerini ve yükseliş sürecini de anlatıyor. Filmde Napolyon’u Joaquin Phoenix, Joséphine’i ise Vanessa Kirby canlandırıyor. Henüz gösterime dahi girmeden Oscar adayları arasında anılan film, sinemalardan sonra Apple TV+’da yayınlanacak. Scott, yapımcılar onay verirse, çevrimiçinde filmin 4.5 saatlik özel bir Yönetmen Kurgusu versiyonunun gösterilmesinden yana... Sinemalarda ise 158 dakikalık versiyonu gösterime giriyor.

Gösterim tarihi: 24 Kasım