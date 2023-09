Yıl sonuna kadar gösterime girecek en popüler filmler

THE MARVELS

AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI

(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)

Açlık Oyunları serisinin beşinci filmi, Suzanne Collins’in 2020 yılında yayımlanan ‘Kuşların ve Yılanların Şarkısı’ adlı romanından sinemaya uyarlandı. Collins bu romanda, ilk ‘Açlık Oyunları’ romanının ve daha sonra çekilen filmlerin geçtiği dönemin 64 yıl öncesine götürdü okurları… Serinin ilk filmlerinde Panem’in zorba ve acımasız diktatörü olarak gördüğümüz, Donald Sutherland tarafından canlandırılan Coriolanus Snow, burada 18 yaşındaki genç haliyle çıkıyor karşımıza. Olaylar 10’ncu Açlık Oyunları sırasında geçiyor. Savaş sonrasında gözden düşen bir aileden gelen Snow (Tom Blyth), 12. Bölge’den gelen yarışçı Lucy Gray Baird’in (Rachel Zegler) akıl hocalığını üstleniyor. Snow bir süre sonra, Açlık Oyunları’nın kendisi için önemli bir fırsat olabileceğini görüyor. Francis Lawrence’ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Peter Dinklage, Viola Davis ve Jason Schwartzman gibi isimler yer alıyor.

Gösterim tarihi: 17 Kasım