Yıl sonuna kadar gösterime girecek en popüler filmler
Yılın son 4 ayına girdiğimiz şu günlerde önümüzdeki dönemde gösterime girecek en popüler yabancı filmlerden bir seçki hazırladık. Habertürk film eleştirmeni Mehmet Açar'ın yazısı.
VENEDİK’TE CİNAYET
(A Haunting in Venice)
Kenneth Branagh’ın Belçikalı dedektif Hercule Poirot’yu canlandırdığı üçüncü film… ‘Nil’de Ölüm’ün (Death on the Nile) devamı olarak görülebilecek film, Agatha Christie’nin 1969 tarihli ‘Hallowe'en Party’ romanını temel alan serbest bir uyarlama. Michael Green imzalı senaryo, bizi II. Dünya Savaşı sonrasında Venedik’e götürüyor. Artık emekli olan ve kendi sürgününde yaşayan Poirot, gönülsüzce katıldığı ruh çağırma seanslarından birinde işlenen cinayetin katilini bulmaya çalışıyor. Branagh’ın yönettiği ve türünü ‘doğa üstü gerilim’ olarak ifade ettiği bu az bilinen Poirot öyküsünde Kyle Allen, Camille Cottin, Jamie Dornan, Tina Fey, Kelly Reilly ve Michelle Yeoh gibi isimler rol alıyor.
Gösterim tarihi: 15 Eylül
CEHENNEM MELEKLERİ 4
(Expend4bles)
Cehennem Melekleri serisinin dördüncü filmi, 2014’de seyrettiğimiz ‘Cehennem Melekleri 3’ün (The Expendables) devamı niteliğini taşıyor. Scott Waugh’un yönettiği filmde Barney Ross’un (Slyvester Stallone) liderliğindeki ekip, bu kez terörist örgüt lideri Rahmat’ı (Iko Uwais) durdurmaya çalışıyor. Nükleer silah kaçakçılığı yapan Rahmat’ın amacı, Rusya ve ABD arasında sorun çıkararak dünyayı krize sürüklemek. Stallone’nin Barney Ross rolünde son kez karşımıza çıkacağı filmde Jason Statham, Dolph Lundgren ve Randy Couture yeniden karşımıza geliyorlar. Oyuncu kadrosuna yeni filmde Curtis ‘50 Cent’ Jackson, Megan Fox, Tony Jaa, Jacob Scipio, Levy Tran ve Andy García gibi isimlerin eklendiğini görüyoruz. 17 yaş üstüne seslenen ‘R’ sınıflandırmalı ilk iki filmin aksine PG-13 ile gösterilen üçüncü filmin gişelerde başarılı olmaması üzerine yapımcılar bu kez yeniden eski formüle dönmeyi tercih ediyorlar. Yani, bizi bu kez daha sert ve kanlı bir film bekliyor.
Gösterim tarihi: 22 Eylül
YARATICI
(The Creator)
Kıyamet sonrası bir dünyada geçen film, insanlarla yapay zekâlar arasında sürüp giden savaşı konu alıyor. Savaş öncesinde Özel Kuvvetler’de çalışan ve eşinin kaybolmasının acısını üstünden atamayan Joshua (John David Washington), önemli bir görevin sorumluluğunu alır. İnsanlığı toptan yok ederek savaşı bitirecek yeni bir silah geliştiren Yaratıcı’yı bulup yok etmekle görevlendirilir. Yaratıcı, yapay zekâları tasarlayan kişidir. Joshua ve ekibi, yapay zekâların kontrolündeki bölgeye girerek hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. ‘Monsters’, ‘Rogue One’ ve ‘Godzilla’ gibi filmleriyle tanıdığımız Gareth Edwards’ın yazıp yönettiği ‘Yaratıcı’, yılın merakla beklenen işlerinden biri… Müziklerini Hans Zimmer’in yaptığı filmde Gemma Chan, Ken Watanabe ve Allison Janney de rol alıyor.
Gösterim tarihi: 29 Eylül
EXORCIST: İNANÇLI
(The Exorcist: Believer)
1973’te bizde ‘Şeytan’ olarak gösterilen ilk filmin ardından ‘The Exorcist’ bir seriye dönüştü. Serinin 50’nci yılında gösterime girmesi planlanan 6’ncı film, başlangıçta bir ‘reboot’, yani her şeyin sıfırdan başlayacağı yeni bir hikâye olarak tasarlandı. Ama sonra fikir değişti ve ilk filmin devamı niteliğini taşıyan bir öyküde karar kılındı. Bedenleri ele geçirilen kızların aileleri çaresiz kalınca, benzer deneyimler yaşayan Chris MacNeil’den (Ellen Burstyn) yardım almaya karar veriyorlar. Burstyn’in 50 yıl sonra aynı rolde yeniden karşımıza geleceği film, bir üçlemenin ilk halkası olarak düşünülüyor. David Gordon Green’in yönettiği filmde Leslie Odom Jr., Ann Dowd ve Jennifer Nettles gibi oyuncular görev alıyor.
Gösterim tarihi: 13 Ekim
TESTERE X
(Saw X)
Serinin 10’ncu halkası, ‘Testere’ (Saw – 2004) ile ‘Testere 2’ (Saw II – 2005) arasında geçen olayları getiriyor karşımıza. Hastalığına çare arayan John Kramer, riskli ve deneysel bir tedavi yöntemini denemek üzere Meksika’ya gidiyor. Tüm umutsuzluğuna rağmen mucize peşinde koşan Kramer, gerçekleştirilen operasyonun başından sonuna dek bir tezgâh olduğunu keşfediyor. Zor durumdaki insanların para uğruna kandırıldığını görmesiyle birlikte Kramer, özel intikam planlarının hazırlıklarına girişiyor. Kevin Greutenberg’in yönettiği, bazı çekimlerin Mexico City’de gerçekleştirildiği filmde Tobin Bell, bir kez daha John Kramer / Jigsaw rolünde geliyor karşımıza.
Gösterim tarihi: 20 Ekim
FREDDY'NİN PİZZA DÜKKÂNINDA BEŞ GECE
(Five Nights at Freddy's)
İlk olarak 2014 yılında satışa sunulan ve meraklıları arasında kısaca FNAF olarak anılan popüler video oyununun film uyarlaması konusundaki çalışmalar 2015 yılından beri sürüyordu. İlk yıllarda stüdyo olarak Warner Bros, yönetmen olarak ise Chris Columbus’un adı geçiyordu. Ama sonra her şey değişti. Prodüksiyonu korku filmleriyle tanınan Blumhouse devraldı, yönetmenlik için de Emma Tammi ile anlaşıldı… Öykü özetle şöyle: Özel hayatında sorunlar yaşayan koruma görevlisi Mike Schmidt (Josh Hutcherson), en güzel dönemini geride bırakmış aile işletmesi Freddy Fazbear’s Pizza’da gece bekçisi olarak işe giriyor. Bir süre sonra eğlence merkezinin animatronik maskotları Freddy Fazbear, Bonnie, Chica ve Foxy’nin geceleri kendi başlarına harekete geçtiğini fark ediyor…
Gösterim tarihi: 3 Kasım
THE MARVELS
Senaryoyu Megan McDonnell ve Elissa Karasik’le birlikte yazan Nia DaCosta’nın yönettiği filmde, Kree’ye bağlı bir solucan deliğini araştıran Monica Rambeau’nun (Teyonah Parris) süper güçleri, Kamala Khan (Iman Vellani) ve Carol Danvers’ın (Brye Larson) güçleriyle birbirlerine dolanır. Güçlerini kullandıklarında birbirlerinin yerlerine geçerler. Üçü bir araya gelip olanların nedenlerini bulmaya çalışırlar. 2019 yapımı ‘Captain Marvel’ filmi ile 2022’de yayınlanan ‘Ms. Marvel’ adlı televizyon dizisinin devamı olarak çekilen ‘The Marvels’, Marvel Sinematik Evreni’nin 33’ncü filmi olarak seyircilerle buluşacak.
Gösterim tarihi: 10 Kasım
AÇLIK OYUNLARI: KUŞLARIN VE YILANLARIN ŞARKISI
(The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes)
Açlık Oyunları serisinin beşinci filmi, Suzanne Collins’in 2020 yılında yayımlanan ‘Kuşların ve Yılanların Şarkısı’ adlı romanından sinemaya uyarlandı. Collins bu romanda, ilk ‘Açlık Oyunları’ romanının ve daha sonra çekilen filmlerin geçtiği dönemin 64 yıl öncesine götürdü okurları… Serinin ilk filmlerinde Panem’in zorba ve acımasız diktatörü olarak gördüğümüz, Donald Sutherland tarafından canlandırılan Coriolanus Snow, burada 18 yaşındaki genç haliyle çıkıyor karşımıza. Olaylar 10’ncu Açlık Oyunları sırasında geçiyor. Savaş sonrasında gözden düşen bir aileden gelen Snow (Tom Blyth), 12. Bölge’den gelen yarışçı Lucy Gray Baird’in (Rachel Zegler) akıl hocalığını üstleniyor. Snow bir süre sonra, Açlık Oyunları’nın kendisi için önemli bir fırsat olabileceğini görüyor. Francis Lawrence’ın yönettiği filmin oyuncuları arasında Peter Dinklage, Viola Davis ve Jason Schwartzman gibi isimler yer alıyor.
Gösterim tarihi: 17 Kasım
NAPOLYON
(Napoleon)
Bugüne kadar birçok dizide ve filmde karşımıza çıkan Fransız general ve imparator Napolyon Bonaparte, bu kez usta yönetmen Ridley Scott’un yorumuyla hayat buluyor. Napolyon’un kişiliğinden her zaman çok etkilendiğini belirten Scott, filmde eşi Joséphine ile olan ilişkisine odaklanıyor. Scott’a göre Napolyon her şeyi Joséphine’in kalbini fethetmek için yapıyor. Başarısız olduğunu gördüğünde ise olaylar farklı bir yöne doğru gitmeye başlıyor. Senaryosunu David Scarpa’nın yazdığı film, Napolyon’un sadece Joséphine ile olan ilişkisini değil, kökenlerini ve yükseliş sürecini de anlatıyor. Filmde Napolyon’u Joaquin Phoenix, Joséphine’i ise Vanessa Kirby canlandırıyor. Henüz gösterime dahi girmeden Oscar adayları arasında anılan film, sinemalardan sonra Apple TV+’da yayınlanacak. Scott, yapımcılar onay verirse, çevrimiçinde filmin 4.5 saatlik özel bir Yönetmen Kurgusu versiyonunun gösterilmesinden yana... Sinemalarda ise 158 dakikalık versiyonu gösterime giriyor.
Gösterim tarihi: 24 Kasım
WONKA
Roald Dahl’ın 1971 ve 2005’te iki kez sinemaya uyarlanan eseri ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikası’ (Charlie and the Chocolate Factory), fabrikanın sahibi eksantrik Willy Wonka karakteriyle de akıllarda kalan bir romandır. İlk filmde Gene Wilder’ın, ikincisinde Johnny Depp’in canlandırdığı Wonka karakteri ve onun benzersiz işçileri Oompa-Loompa’lar, şimdi Simon Farnaby’nin yazdığı bir senaryoyla yeniden karşımıza geliyorlar. Willy Wonka’nın gençlik yıllarını, şeker dükkânında satıcılıkla başlayan yükseliş öyküsünü ve Oompa-Loompa’larla nasıl karşılaştığını anlatan film, müzikal fantezi türünde… Paul King’in yönettiği filmde genç Wonka’yı Timothée Chalamet canlandırıyor. Yan rollerde karşımıza gelecek oyuncular arasında Sally Hawkins, Rowan Atkinson, Olivia Colman ve Hugh Grant gibi isimler öne çıkıyor.
Gösterim tarihi: 15 Aralık
AQUAMAN VE KAYIP KRALLIK
(Aquaman and the Lost Kingdom)
DC Comics’in son dönemde en çok kazandıran filmi olan 2018 yapımı ‘Aquaman’in devamı niteliğindeki ‘Aquman ve Kayıp Krallık’, Genişletilmiş DC Evreni’nin 15’inci ve son filmi olacak. Filmde Arthur Curry / Aquaman, çok eski bir gücün serbest kalmasının ardından Atlantis’i yok olmaktan kurtarmak için harekete geçmek zorunda kalıyor. Jason Momoa’nın bir kez daha Aquaman’i canlandıracağı filmin diğer oyuncuları arasında Amber Heard, Patrick Wilson, Dolph Lundgren, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison ve Nicole Kidman yer alıyor. İlkinde olduğu gibi yine James Wan’ın yönettiği filmi, David Leslie Johnson-McGoldrick yazdı.
Gösterim tarihi: 22 Aralık