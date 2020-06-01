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Yılanın ısırdığı müdür yardımcısı, kurtarılamadı

Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli, çay bahçesinde temizlik yaptığı sırada yılanın ısırması sonucu hayatını kaybetti

haberler
DHA

Trabzon'un Dernekpazarı ilçesinde Dernekpazarı'na bağlı Gülen Mahallesi'ndeki çay bahçesinde dün temizlik yapan 43 yaşındaki Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Recep Ali Düzenli'yi yılan ısırdı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Düzenli, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi´ne kaldırıldı. Düzenli, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 4 çocuk babası olan Recep Ali Düzenli, Trabzon Karadeniz Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi´nde müdür yardımcısı olarak görev yapıyordu.

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