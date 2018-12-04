Yılbaşı tatili ne zaman? Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı? ve 31 Aralık 2018 hangi güne denk geliyor? sorularının cevabı, 2018 yılının son günlerinde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki; Yılbaşı yani 31 Aralık 2018 hangi güne denk geliyor? İşte Yılbaşı ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

YILBAŞI HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Yılbaşı yani 31 Aralık 2018 Pazartesi gününe denk gelmektedir. 1 Ocak ise Salı gününe denk gelmektedir. Bu nedenle çalışanların aklındaki en büyük soru Yılbaşı tatilinin 4 gün olup olmayacağıdır. Peki Yılbaşı tatili 4 gün olacak mı?

YILBAŞI TATİLİ 4 GÜN OLACAK MI?

Yılbaşı tatilinin 4 gün olma ihtimali yılbaşının pazartesi gününe denk geliyor olmasıyla alakalı. 1 Ocak 2019 günü resmi tatil... Pazartesi günü de tatil ilan edilirse Cumartesi Pazar Pazartesi ve Salı olmak üzere yılbaşı tatili 4 gün olmuş olacak. Ancak bununla ilgili henüz resmi bir karar alınmadı.

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