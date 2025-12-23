Yılbaşı öncesi sahte alkol uyarısı!

Yılbaşının yaklaşmasıyla piyasaya sürülen sahte içkilere karşı uyarılarda bulunan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Selim Kocabora, Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Vedat Göral ve Acil Tıp Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Temizkan yılbaşı öncesi sahte alkole karşı hayati uyarılarda bulundu.

Sahte alkol olarak bilinen metil alkolün, halk arasında tüketilen etil alkolden tamamen farklı ve son derece tehlikeli bir madde olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Kocabora, metil alkolün vücutta metabolize edilemediğini ifade etti.

Prof. Dr. Kocabora, bu nedenle vücutta formik asit adı verilen toksik bir maddenin biriktiğini belirterek, “Bu madde özellikle sinir hücrelerinin enerji üretimini bozuyor. Metil alkol zehirlenmesinde ilk bulgular genellikle gözlerde ortaya çıkar. Kişiler, alkolü tükettikten sonra kendilerini bir süre iyi hissedebilir ancak yaklaşık 12 ila 24 saat içinde görme bulanıklığı, görmede sislenme ve ışık hassasiyeti gibi şikâyetler başlar” dedi.

REKLAM

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Görme şikayetlerinin ilerleyen süreçte merkezi sinir sistemini de etkileyebileceğini belirten Prof. Dr. Kocabora, yürüme bozukluğu, konuşma güçlüğü ve bilinç bulanıklığı gibi ciddi nörolojik tabloların da gelişebileceğini ifade etti. Erken müdahale edilmediği takdirde görme kaybının kalıcı körlüğe kadar ilerleyebileceğini söyleyen Prof. Dr. Kocabora, bu nedenle şüpheli alkol tüketimi sonrası ortaya çıkan en ufak görme değişikliğinde bile vakit kaybetmeden acil sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini belirtti.

"KATİL ALKOL TÜM ORGANLARDA HASARA YOL AÇIYOR" Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Göral, alkolün başlı başına sağlık açısından önerilmediğini vurgulayarak, özellikle yılbaşı dönemlerinde piyasaya sürülen sahte alkolün çok daha büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Metil alkolün, halk arasında ‘katil alkol’ olarak anıldığını belirten Prof. Dr. Göral, bu maddenin sanayide kullanılan, insan sağlığı açısından hiçbir faydası olmayan son derece toksik bir kimyasal olduğunu söyledi. Metil alkolün vücuda alındıktan sonra formaldehit ve formik aside dönüştüğünü ifade eden Göral, bu maddelerin hücresel düzeyde yaygın hasara yol açtığını ve neredeyse tüm organları etkilediğini dile getirdi. "METİL ALKOL ETİL ALKOLDEN GÖRÜNÜŞ, KOKU VE TAT AÇISINDAN AYIRT EDİLEMİYOR" Metil alkolün etil alkolden görünüş, koku ve tat açısından ayırt edilemediğini ifade eden Prof. Dr. Göral, bu durumun insanların kolayca kandırılmasına neden olduğunu söyledi. Ucuz olması nedeniyle piyasaya sürülen sahte alkolün, birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını belirten Prof. Dr. Göral, “Bu durum sadece bir sağlık sorunu değil, açıkça insan hayatıyla oynanan bir cinayettir. Metil alkol zehirlenmesinde belirtiler hemen ortaya çıkmayabilir. Kişiler ilk saatlerde kendilerini iyi hissedebilir ancak 6–8 saat sonra ya da ertesi gün bulantı, kusma, karın ağrısı, karaciğer iltihabı, sarılık, pankreas yetmezliği ve solunum yetmezliği gibi hayati risk taşıyan tablolar gelişebilir. Bu nedenle özellikle sahte alkol riskinin olduğu dönemlerde alkol tüketiminden kesinlikle kaçınılmalı” diye konuştu.