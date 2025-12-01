Yılın son haftalarına yaklaşırken yılbaşı tatili araştırmaları hız kazandı. 2025’in son günü olan 31 Aralık’ın ve 2026’nın ilk günü 1 Ocak’ın hangi günlere denk geldiği, tatil planı yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 31 Aralık’ın Çarşamba, 1 Ocak’ın ise Perşembe gününe gelmesi hem okullardaki işleyişi hem de çalışanların izin beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Peki bu yıl yılbaşı tatili kaç gün olacak ve 1 Ocak resmi tatil kapsamında mı? İşte merak edilenler...