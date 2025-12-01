Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem Yılbaşı tatili kaç gün sürecek ve ne zaman? 31 Aralık okul var mı, iş yerleri yarım gün mü? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

        Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

        Aralık ayının başlamasıyla birlikte yılbaşı tatili yeniden gündemin sıcak başlıklarından biri oldu. Öğrencilerden çalışanlara kadar herkes, 31 Aralık'ın okullarda tatil olup olmayacağını ve 1 Ocak'ın resmi tatil durumunu merak ediyor. Bu yıl 31 Aralık Çarşamba gününe, 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içine gelen bu tarihler, yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı konusunda soru işaretlerini artırmış durumda. Peki 2026'ya girerken yılbaşı tatili nasıl olacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2025 - 19:07 Güncelleme: 01.12.2025 - 19:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yılın son haftalarına yaklaşırken yılbaşı tatili araştırmaları hız kazandı. 2025’in son günü olan 31 Aralık’ın ve 2026’nın ilk günü 1 Ocak’ın hangi günlere denk geldiği, tatil planı yapmak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. 31 Aralık’ın Çarşamba, 1 Ocak’ın ise Perşembe gününe gelmesi hem okullardaki işleyişi hem de çalışanların izin beklentilerini yeniden gündeme taşıdı. Peki bu yıl yılbaşı tatili kaç gün olacak ve 1 Ocak resmi tatil kapsamında mı? İşte merak edilenler...

        2

        31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?

        31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.

        3

        1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?

        Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.

        4

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        Yılbaşı tatili 1 günü kapsıyor. Bu da Yılın ilk günü olan 1 Ocak 2026 Perşembe günü sayılıyor.

