Yılbaşı tatili kaç gün sürecek? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi?
Aralık ayının başlamasıyla birlikte yılbaşı tatili yeniden gündemin sıcak başlıklarından biri oldu. Öğrencilerden çalışanlara kadar herkes, 31 Aralık'ın okullarda tatil olup olmayacağını ve 1 Ocak'ın resmi tatil durumunu merak ediyor. Bu yıl 31 Aralık Çarşamba gününe, 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Hafta içine gelen bu tarihler, yılbaşı tatilinin kaç gün olacağı konusunda soru işaretlerini artırmış durumda. Peki 2026'ya girerken yılbaşı tatili nasıl olacak, kaç gün sürecek? İşte detaylar...
31 ARALIK YARIM GÜN MÜ?
31 Aralık 2025 Çarşamba günü herhangi bir tatil söz konusu olmuyor. Öğrenciler tam gün okul görevini yerine getirecekken, çalışanlar da tam gün mesaisini yerine getirecek.
1 OCAK RESMİ TATİL Mİ?
Yeni yılın ilk günü 1 Ocak 2026 Perşembe günü resmi tatil oluyor.