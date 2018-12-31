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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye genelinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Adana, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Sakarya, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Osmaniye ve Hatay çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde Karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığında Türkiye genelinde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Güneydoğu Anadolu ile Karadeniz kıyılarında güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
BURSA -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANAKKALE 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELI 1°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
A.KARAHISAR -6°C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR 3°C, 11°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
MANISA -1°C, 8°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA -2°C, 7°C
Parçalı bulutlu
ADANA 4°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
ANTALYA 7°C, 14°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
BURDUR -4°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
AKSARAY -4°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANKARA -3°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI -8°C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKISEHIR -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
BARTIN -1°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU -6°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kar yağışlı
DÜZCE -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 2°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu
AMASYA -5°C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları aralıklı yağmurlu, iç kesimleri kar yağışlı
SAMSUN 4°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, ve aralıklı yağmurlu
ELAZIĞ 0°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ERZURUM -9°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
IĞDIR -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
KARS -13°C, -3°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
DIYARBAKIR 0°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP 0°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlı
SIIRT 1°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ŞANLIURFA 2°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerine kadar yağmurlu
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