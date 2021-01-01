Hızla yayınlan korona virüsü kontrol altına almak adına 30 Kasım 2020'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni kısıtlama kararları açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı kısıtlama kararlarına eklemeler yaptı. Peki Yılbaşında 1 Ocak'ta alkol satışı var mı? Tekel bayileri bugün açık mı? İşte merak edilen detaylar...

Yılbaşında Tekel bayileri açık mı?

Yılbaşı yasağı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler geçerli olmaktadır. Yılbaşı tatilinde alkol satışı yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" paragraf, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

Buna göre Tekel bayilerinde alkol satışı yapılmayacak. Ancak bayiler tıpkı marketler gibi saat 17.00'ye kadar açık olacak.