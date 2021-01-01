Yılbaşında Tekel bayileri açık mı?

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Yılbaşında Tekel bayileri saat kaça kadar açık? 1 Ocak 2021

Yılbaşında alkollü içki satışı yasak mı? 1 Ocak Cuma yani bugün Tekel bayileri açık mı? Sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak saat 17.00'ye kadar marketler açık ve alışverişler yapılabilecek. Peki, bugün Tekel bayileri açık mı? İşte merak edilen soruların cevabı...

Yılbaşında Tekel bayileri saat kaça kadar açık? 1 Ocak 2021

Hızla yayınlan korona virüsü kontrol altına almak adına 30 Kasım 2020'de gerçekleşen kabine toplantısının ardından yeni kısıtlama kararları açıklanmıştı. İçişleri Bakanlığı kısıtlama kararlarına eklemeler yaptı. Peki Yılbaşında 1 Ocak'ta alkol satışı var mı? Tekel bayileri bugün açık mı? İşte merak edilen detaylar...

Yılbaşında Tekel bayileri açık mı?

Yılbaşı yasağı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günler geçerli olmaktadır. Yılbaşı tatilinde alkol satışı yapılmayacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgede yer alan "31 Aralık 2020 - 4 Ocak 2021 tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması sırasında, hafta sonlarında (Cumartesi ve Pazar günleri) uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarına dair daha önce illere gönderdiğimiz genelge kapsamında belirlenen usul ve esasların, 1 Ocak Cuma, 2 Ocak Cumartesi ve 3 Ocak Pazar günleri için de geçerli olacak" paragraf, yılbaşında da alkol satışı yapılmayacağını belirtti.

Buna göre Tekel bayilerinde alkol satışı yapılmayacak. Ancak bayiler tıpkı marketler gibi saat 17.00'ye kadar açık olacak.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ankara'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? İşte 1 Ocak 2021 Ankara Cuma namazı saati
GÜNDEM1 Ocak 2021 Ankara Cuma namazı saati
İstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir? İstanbulkart HES kodu tanımlama sayfası
GÜNDEMİstanbulKart'a HES kodu nasıl yüklenir?
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta kılınıyor? İşte 1 Ocak 2021 İstanbul Cuma namazı saati
GÜNDEM1 Ocak 2021 İstanbul Cuma namazı saati
Zindaşti'nin kızını ve yeğeninin azmettiricisi Orhan Ünğan yurtdışına kaçarken yakalandı
GÜNDEMZindaşti'nin kızını ve yeğeninin azmettiricisi ...
ERMENİ İŞKENCESİ! Son dakika... "Parmaklarımı kırdılar! 107 kilodan 55'e düştüm!" - Haberler
GÜNDEM"Parmaklarımı kırdılar! 107 kilodan 55'e düştüm!" ...
Bursa Cuma namazı saat kaçta? 1 Ocak Bursa Cuma saati
GÜNDEMBursa Cuma namazı saati kaçta?
FLAŞ KARAR! Son dakika: Yargıtay, gelin kaynana tartışmasına son noktayı koydu
GÜNDEMYargıtay, gelin kaynana tartışmasına son noktayı ...
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL? Sokağa çıkma yasağı itiraz süresi ne kadar?
GÜNDEMSokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?
HES kodu nasıl alınır? HES kodu alma! SMS e-devlet ile HES kodu alma ekranı
GÜNDEMHES kodu nasıl alınır?
e-Nabız covid-19 test sonucuna nasıl bakılır? Covid test sonucu sorgulama
GÜNDEMCovid-19 test sonucu nasıl öğrenilir?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X