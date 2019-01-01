Edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Rasulayn ilçesinin denetimini elinde bulunduran PYD terör örgütü üyeleri, yılbaşı gecesini bahane ederek sınıra yakın bir bölgeden havaya ateş açtı.

Yoğun bir şekilde açılan ateş nedeniyle Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesindeki sınır birlikleri alarma geçti. İlçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler zırhlı araçlarla sınır bölgesine gitti. İHA'nın haberine göre; yaklaşık 1 saat süren silah sesleri daha sonra yerini sessizliğe bıraktı.

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