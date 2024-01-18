Yıldız Çağrı Atiksoy: Yolu yarıladık kızçem
İlk çocuğunu bekleyen Yıldız Çağrı Atiksoy, eşi Berk Oktay'ın kendisini çektiği fotoğrafları yayımladı. Karnının iyice büyüdüğü görülen Atiksoy, "Yolu yarıladık kızçem. Allah'ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek" ifadelerini kullandı
Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022'de kendisi gibi oyuncu olan Berk Oktay ile evlenmişti. Mutlu birliktelikleri süren çift, 2023'ün Aralık ayında bebek müjdesini vermişti.
Kız bebek dünyaya getirecek olan Yıldız Çağrı Atiksoy, ilk kez anne olma heyecanı yaşıyor.
Berk Oktay ile mutlu birlikteliği süren Yıldız Çağrı Atiksoy, eşinin kendisini çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
"BABAMIZIN GÖZÜNDEN BİZ"
Fotoğraflarına duygusal bir not düşen Yıldız Çağrı Atiksoy, "Yolu yarıladık kızçem. Allah'ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz..." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflarda Yıldız Çağrı Atiksoy'un karnının iyiyice büyüdüğü görüldü.
"BENİM GÜZEL AİLEM"
Berk Oktay da eşinin paylaşımına "Benim güzel ailem" yorumunda bulundu.
Fotoğraflar: Instagram, İHA