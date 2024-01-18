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"BABAMIZIN GÖZÜNDEN BİZ"

Fotoğraflarına duygusal bir not düşen Yıldız Çağrı Atiksoy, "Yolu yarıladık kızçem. Allah'ıma şükürler olsun. Tek temennim sağlıkla ve vakti geldiğinde seni kucağıma alabilmek. Dualarınıza her zaman ihtiyacımız var. Şimdiden çok teşekkür ederiz. Babamızın gözünden biz..." ifadelerini kullandı.