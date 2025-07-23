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        Haberler Magazin Yıldız Tilbe hastalığını ilk kez açıkladı - Magazin haberleri

        Yıldız Tilbe hastalığını açıkladı

        Alaçatı'da sahne alan Yıldız Tilbe, uzun süredir tansiyon hastalığıyla mücadele ettiği söyleyerek; "Mikrofon tutmam bile yasaklandı" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 14:23 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:23
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        Hastalığını açıkladı
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        Yıldız Tilbe, Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarının seslendiren Tilbe, zaman zaman kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet etti. Konser sırasında mikrofonu eline almaması dikkat çeken Yıldız Tilbe, bunun nedenini sahnede açıkladı. Uzun yıllardır mücadele ettiği tansiyon sorununu ilk kez dile getiren şarkıcı, son günlerde yaşadığı ani yükselmeler nedeniyle doktor kontrolüne gittiğini ve hayatında bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

        yıldız Tilbe, çocukluğundan beri düşük tansiyonla yaşadığını belirterek; "Hayatım boyunca 4’e 8’di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum o yüzden. Sonra birden 14 oluverdi, anlamadım. Ardından 17 oldu. Doktor geldi, bazı tavsiyelerde bulundu" dedi.

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        Yıldız Tilbe, yaşının da etkisiyle vücudundaki değişimlere dikkat çekerek, doktorunun kendisine mikrofon tutmayı bile yasakladığını açıkladı. Tilbe; "Pilates ya da yoga yapacakmışım. Çünkü sahnede sadece bir bölgeyi kullanınca kaslar kısalıyormuş. Yaş da 59 oldu, insanın kasları kısalıyormuş yaşla birlikte. Şok oldum. Kolum kötü oluyor. Mikrofon tutmam bile yasaklandı" ifadelerini kullandı.

        Tüm hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Yıldız Tilbe, konserine enerjik şarkılarıyla devam etti.

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