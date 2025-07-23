Yıldız Tilbe, Alaçatı'da sevenleriyle buluştu. Sevilen şarkılarının seslendiren Tilbe, zaman zaman kendisini izlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet etti. Konser sırasında mikrofonu eline almaması dikkat çeken Yıldız Tilbe, bunun nedenini sahnede açıkladı. Uzun yıllardır mücadele ettiği tansiyon sorununu ilk kez dile getiren şarkıcı, son günlerde yaşadığı ani yükselmeler nedeniyle doktor kontrolüne gittiğini ve hayatında bazı şeyleri değiştirmek zorunda kaldığını ifade etti.

yıldız Tilbe, çocukluğundan beri düşük tansiyonla yaşadığını belirterek; "Hayatım boyunca 4’e 8’di tansiyonum. Hep böyle yarı baygın geziyordum o yüzden. Sonra birden 14 oluverdi, anlamadım. Ardından 17 oldu. Doktor geldi, bazı tavsiyelerde bulundu" dedi.

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Yıldız Tilbe, yaşının da etkisiyle vücudundaki değişimlere dikkat çekerek, doktorunun kendisine mikrofon tutmayı bile yasakladığını açıkladı. Tilbe; "Pilates ya da yoga yapacakmışım. Çünkü sahnede sadece bir bölgeyi kullanınca kaslar kısalıyormuş. Yaş da 59 oldu, insanın kasları kısalıyormuş yaşla birlikte. Şok oldum. Kolum kötü oluyor. Mikrofon tutmam bile yasaklandı" ifadelerini kullandı.