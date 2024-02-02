Yıllara meydan okuyor! Nefise Karatay'ın kızı Maya ile pozlarına beğeni yağdı!
Bir dönem adından sıkça bahsettiren oyuncu, sunucu ve eski manken Nefise Karatay, sosyal medya hesabından kızı Maya ile gittiği kar tatilinden görüntülerini yayınladı. Ünlü isme dakikalar içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.
Bir dönem verdiği pozlarla hafızalara kazınan eski manken Nefise Karatay, son olarak kızı Maya ile birlikte gittiği kar tatilinden pozlarını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzele dakikalar içerisinde beğeni yağdı.
2012'de iş insanı Yusuf Day ile nikah masasına oturan Nefise Karatay'ın 2015 yılında bu evliliğinden Maya adında bir kızı dünyaya gelmişti.
Kızı Maya'nın doğumunun ardından gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Nefise Karatay, sosyal medya hesabından ailesiyle paylaştığı pozlarla beğeni toplamaya devam ediyor.
Nefise Karatay'ın kızı Maya ile yeni fotoğraflarını gören sevenlerinden: "Analı kızlı harikasınız","Aynı annesine çekmiş","Yıllara meydan okuyorsunuz" gibi övgü dolu yorumlar geldi.
İşte Nefise Karatay ve kızı Maya...