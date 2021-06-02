Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerYaşam
ABONE OL

Yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler dağ köyünün maskotu oldu

İklim koşulları ve besleyici sulak alanlara sahip olması sebebiyle göçmen kuşların uğrak yeri olan Tunceli'de sıklıkla görülen leylekler, yuva yaptıkları dağ köylerine güzellik katıyor

Yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler dağ köyünün maskotu oldu
AA

Tunceli'nin Mazgirt ilçesine bağlı Yukarı Oyumca köyünde yaklaşık 11 yıldır aynı direğe yuva yapan "Papatya" ve "Toprak" isimli leylek çift, köyün maskotu haline geldi.

AA'nın haberine göre Mazgirt Kalesi, Kırklar Dağı, Sülüklü Göl ve Bağın ile Golan kaplıcalarının bulunduğu 1430 rakımlı Mazgirt ilçesi, her mevsim bakir doğası ve yabani hayvan çeşitliliğiyle göz alıcı güzellikler sunuyor.

Yılın her döneminde tarihi mekanları, zengin florası, eşsiz doğası ve kuş türleriyle dikkati çeken ilçe, özellikle mayıs ve eylül ayı aralığında çok sayıda leyleğe ev sahipliği yapıyor.

İklim koşulları ve yaban hayvanları açısından besleyici sulak alanlara sahip olmasından dolayı kuşların göç döneminde ilçede sıklıkla görülen leylekler, özellikle yuva yaptıkları dağ köylerine ayrı bir güzellik katıyor.

KÖYLÜLER LEYLEKLERE PAPATYA VE TOPRAK ADINI VERDİ

İlçeye bağlı Yukarı Oyumca köyüne de yaklaşık 11 yıldır gelen ve köylülerin dişisine Papatya erkeğine ise Toprak adını verdiği leylek çifti, renkli görüntüler oluşturuyor.

Köyde vatandaşlar tarafından çokça sevilen ve nisan ayında yuvalarını yapan leyleklerin, kuluçka sürelerinin ardından yavruları da yumurtadan çıktı.

Köy sakinlerinden Gizem Ataş, Tunceli'nin doğal güzellikleriyle öne çıkan il olduğunu söyledi.

Kentin dağları, akarsuları ve endemik türleriyle göz kamaştırdığını belirten Ataş, şöyle konuştu:

"Biz köye genellikle mayıs ayında geliyoruz. Şehirden köye geldiğimizde karlar erimeye başlamış oluyor ve renkli çiçekler açıyor. Yaz ayında köyümüz kalabalık oluyor, şenleniyor. Köyümüz doğasıyla da çok önde olan bir yer ve burada Sülüklü Göl bulunuyor. Bu gölde sülükler, kurbağa, su yılanı, su kaplumbağası gibi hayvanlar yaşıyor. Gölü özellikle ilkbahar ve yaz aylarında çok sayıda kişi ziyaret ediyor."

"LEYLEKLER KÖYÜMÜZÜN BİR MİSAFİRİ DEĞİL ÜYESİ OLDULAR"

Ataş, köyün her yıl göçmen kuşlarla renklendiğini ve köydeki gölün yaban ördeği, angut, karabatak gibi kuşlara ev sahipliği yaptığını dile getirdi.

Yaklaşık 11 yıldır düzenli olarak köye bir leylek çiftin geldiğini de ifade eden Ataş, "Leyleklerimizin dişisinin ismini 'Papatya' erkeğinin ise 'Toprak' koyduk, nisan ayında köye geliyorlar. Geldiklerinde yuvaları zaten aynı kalıyor. Eğer kardan dolayı yuva yıkılmışsa leylekler yeniden onarıyor ve kuluçka dönemi başlıyor. Şu an kuluçka dönemi bitti ve leyleklerin yavruları yumurtadan çıktı. Leylekler, köyümüzün bir misafiri değil üyesi oldular. Onların köydeki gölde beslenmesini veya doğada yavruları için avlanmasını gördüğümüzde gerçekten mutlu oluyoruz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Orman gülleriyle cezbeden Korgan Yaylası misafirlerini ağırlamaya başladı
YAŞAMŞehir gürültüsünden uzak yaşamak isteyenlerin adresi
İsrafı önlemek için bunları yapın!
YAŞAMİsrafı önlemek için bunları yapın!
ABD'de sevimli ayılar havuz partisini bastı
YAŞAMSevimli ayılar havuz partisini bastı
Çapı 60, derinliği 20 metre! Oluşma anı kaydedildi - Haberler
YAŞAMÇapı 60, derinliği 20 metre! Oluşma anı kaydedildi
Bolu'da bulunan yavru karaca 'Sevimli' emin ellerde
YAŞAMBolu'da bulunan 'Sevimli' emin ellerde
Barınaktaki 72 ayı, özel programla besleniyor
YAŞAMBarınaktaki 72 ayı, özel programla besleniyor
KAHRAMAN... Son dakika: Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ayıyı tek eliyle böyle itti - VİDEO
YAŞAMİnternet bu kadını konuşuyor... Tek hamlede yere ...
Süper Loto sonuçları 1 Haziran 2021 - Milli Piyango Süper Loto çekilişi sonucu sorgula
YAŞAM1 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları
Günlük burç yorumları! 2 Haziran 2021 Çarşamba
YAŞAMGünlük burç yorumları!
SON DAKİKA Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI 1 Haziran 2021 - Süper Loto çekiliş sonucu sorgula! Tıkla öğren
YAŞAMSüper Loto'da büyük ikramiyenin sahibi...