Yıllardır aynı direğe yuva yapan leylekler için enerji hattının yeri değiştirildi

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Öksüzlü Mahallesi Yukarı Şehitler Sokak'ta bulunan elektrik direğine yuva yapan leylekler, her yıl bahar aylarında aynı noktaya dönerek yeni yavrular yetiştiriyor.

Nisan ayında yuvasına gelen leylekler, yaz mevsimi boyunca yavrularını mahalle sakinlerinin gözetiminde büyütüyor. Ağustos ayına kadar bölgede kalan leylek ve ailesi, mahallede sevgiyle karşılanıyor.

Leylek yuvasının çevresinde küçük kuşlara ait yuvalar da yer alıyor.

MAHALLELİ TALEP ETTİ, YENİ DİREK KURULDU

Enerji dağıtım şirketinin ekipleri, mahalle sakinlerinin direkteki yuvanın güvenliğinin artırılması talebi üzerine enerjiyi kesti. Alana yeni direk dikilerek mahallenin enerji ihtiyacı için kullanılmaya başlandı.

Mahalle sakinlerinden Fadime Demirel, leyleklerin mahalleye neşe kattığını söyledi.

Demirel, leylek ailesinin artık mahallenin bir parçası olduğunu belirterek, "25 senedir bu mahalleye güzellik, neşe ve huzur katıyorlar. Mart ayında gelmelerini sabırsızlıkla bekliyoruz, ağustosta gittiklerinde ise üzülüyoruz. Çocuklar çok seviyor, fotoğraflar çekip hatıra olarak saklıyoruz" dedi.