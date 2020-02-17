Yılmaz Erdoğan, yeni çıkan "Bin Aşık Yılı Uzakta" adlı şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin'e yazdığı şiire de yer verdi.
10. kitabını geçtiğimiz aylarda çıkartan Erdoğan, o mısraları, "Dördüncü evlilik yıldönümünde karıma gönderdiğim çiçeğin kartına yazdığım şiirdir" notuyla okurlarıyla paylaştı.
İşte o şiir:
EN ÇOK SUYA BENZEYEN
Ruh tekildi
Ve az.
Kendi kalesinde mahsur
Hiçbir şifa
Benlik iksirinde bulunmaz.
Seninle çoğalan,
Suya,
Fırtınaya benzeyen
Bilhassa ak
El insaf beyazı kadar berrak.
Bir asma yaprağında sakinleyen
Bu kavruk yol telaşına merhem.
Bir küçük adam aşkım
Bir büyük çocuk.
Sen bir nefessin buldum
Şaire en lazım element
Sen aydınlıksın bildim
Rodin’e deniz feneri
Sen Afrodit
Akıllı akılsız benzetmelerden
sıkılmış
Bir tek sana müsait.
Homeros’un bahsettiği sensin
Ve İlla ki İlyada
Ve İyyake nestain!
Evvel zaman
Eski taze bir masal...
Aksilikler hediye,
Kollasın patron,
Işığı müjdelesin çocuklar,
Sahiler düş,
Düşler sahi olsun...
Nice masallara
Şükürler
Dualar,
Filmler,
Şarkılar olsun...
2006 yılında dünyaevine giren Yılmaz Erdoğan ile Belçim Bilgin, geçtiğimiz sene yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evliliğinden Rodin Nazım adında çocukları bulunuyor.
"CANIM, KANIM, İLK AŞKIM"
Belçim Bilgin, geçtiğimiz aylarda sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Kardeşi Fırat Bilgin ve eski eşi Yılmaz Erdoğan'ın fotoğraflarını Instagram sayfasında yayınlayan Bilgim, şu ifadeleri kullanmıştı:
Biri canım, kanım, kardeşim, gururum; diğeri dostum, evladımın babası, ilk aşkım, hocam... Tevafuk bu ki hayatımın iki özel insanı aynı gün doğmuşlar! İyi ki doğmuşlar bu iyi kalpli, değerli iki güzel insan! Çok seviyorum ikinizi de... Nice yıllara, nice yaşlara!
"GÜZEL BİR PAYLAŞIMDI"
Eski eşi Berfin Erdoğan’ın sosyal medya üzerinden doğum gününü "İlk aşkım" notu yazarak kutlaması ile ilgili sorular karşısında Yılmaz Erdoğan, "Güzel bir paylaşımdı" ifadelerini kullanmıştı.
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