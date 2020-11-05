Yılmaz Erdoğan ile ders başı

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Yılmaz Erdoğan, mesleki bilgilerini aktarmaya ilk önce 'Yazın' öğretisiyle başlıyor.

Diyor ki; "Yazan, kendi kaderini de yazar."

Ve

"Yazarsanız birçok kişiye de ekmek kapısı açarsınız. Sadece oyuncu olursanız evde iş beklersiniz."

Yılmaz Erdoğan, BKM Mutfak'taki öğrencilerine aktardığı mesleki bilgilerini şimdi de 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' adı altında ekranlardan herkese aktaracak. Sanatçı; yazarlık, yönetmenlik ve oyunculuk adına olan tüm birikimlerini TRT 2'nin yeni programı 'Yılmaz Erdoğan ile Öğrence' aracılığıyla 7 Kasım'dan itibaren cumartesi günleri saat 20'de paylaşacak.

Üretken bir anlatıcı olarak yazıp yönettiği filmlerde seyirciyi farklı hikâye geleneklerinin örnekleriyle buluşturan; 80'li yıllarda başladığı televizyon odaklı senaryo yazarlığına, 90'lı yıllarda tiyatro, 2001 yılında da sinema ile devam eden Yılmaz Erdoğan'ın yeni programı 13 bölüm olarak tasarlandı.

Yılmaz Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına bir sınıf ortamında yol gösterecek. Programda, uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatan Yılmaz Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslup tercih ediyor.