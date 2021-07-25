Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Yine pitbull dehşeti! 2 kişi yaralandı - Haberler
ABONE OL

Afyonkarahisar'da pitbullun saldırdığı 2 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Iraklı 2 kişi yaralandı. Polis, köpeği hayvan barınağına teslim etti, sahibini ise gözaltına aldı

Yine pitbull dehşeti! 2 kişi yaralandı - Haberler
DHA

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte bir parkta pitbull cinsi köpeğin insanlara saldırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

DHA'nın haberine göre, bölgeye giden ekipler, Irak uyruklu Sabar J. (39) ve Ali Hasan Albood Al E.'nin (37) pitbullun ısırmasıyla yaralandığını belirledi.

Yaralılar, çağrılan ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Polis ekipleri, olay yerinden ayrılan köpeğin sahibi Murat A.'yı, evinde gözaltına aldı. El konulan köpek ise Afyonkarahisar Belediyesi Hayvan Barınağı'na teslim edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Ağaç budarken boğazını kesti! - Haberler
GÜNDEM Ağaç budarken boğazını kesti!
Kuş cennetine hendek kazdılar! - Haberler
GÜNDEM Kuş cennetine hendek kazdılar!
AÖF yaz okulu online mı? 2021 AÖF yaz okulu sınavları nasıl olacak? AÖF'den açıklama geldi
GÜNDEM AÖF yaz okulu sınav tarihleri
ATA AÖF yaz okulu kayıt 2021 ne zaman? ATA AÖF yaz okulu ücretleri ve ATA AÖF yaz okulu sınav tarihleri
GÜNDEM ATA AÖF yaz okulu kayıt ve sınav tarihleri
AFAD, Rize ve Artvin'de 303 kişiyi kurtardı - Haberler
GÜNDEM AFAD, Rize ve Artvin'de 303 kişiyi kurtardı
Son dakika haberi AK Partili Çelik'ten Ermenistan'a tepki
GÜNDEM AK Partili Çelik'ten Ermenistan'a tepki
Genç kıza minibüs şoföründen darp iddiası! - Haberler
GÜNDEM Genç kıza minibüs şoföründen darp iddiası!
DÖNÜYORLAR! Son dakika: Tatilcilerin dönüş yolcuğu başladı
GÜNDEM Dönüş macerası!
SON DAKİKA: Motosikletten rastgele ateş açtı! - Haberler
GÜNDEM Motosikletten rastgele ateş açtı!
AÖL telafi sınavı 2021 ne zaman? AÖL telafi sınavına kimler girebilir? Açık Lise ek sınav tarihleri
GÜNDEM 2021 AÖL telafi sınavı ne zaman?