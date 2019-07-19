Muğla’nın Köyceğiz ilçesi Sazak Mahallesi Bılla Sarıncı mevkiinde Orhan Demir’e ait 80 küçükbaş hayvanın bulunduğu ağıla giren kurtlar, 13 koyunu öldürdü.

İHA'nın haberine göre, sabah koyunlarına bakmaya giden Orhan Demir, telef olan koyunlarını görünce sinir krizi geçirdi. Sandras Dağı'nda kurtların sayılarının hızla arttığını anlatan Demir, yetkililerden yardım talep ettiklerini söyledi. Tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirten 3 çocuk babası 42 yaşındaki Orhan Demir, "Kurt sürüsü bölgemizde hızla çoğalıyor. Son bir ay içinde komşularımız Hatice Daşgın, Asiye Demir, Nezahat Sivrikaya ve diğerleri ile birlikte çok sayıda koyun ve keçimizi kurtlar öldürdü. Bu kurtları Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’nün bıraktığını duyuyoruz. Bizim mağduriyetimizin de karşılanmasını bekliyoruz. Akşamları mahallemizde kurt ulumaları başladı. Yakında insanlara da saldırırlarsa şaşmayalım, Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz" dedi.

'BUGÜN HAYVANLARIMIZA YARIN ÇOCUĞUMUZA SALDIRIR'

Sazak Mahallesi Muhtarı Serhat Tekin ise, "Kurtlar koruma altında nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından bırakıldı. Eskiden dağda hayvanlara saldıran kurtlar şimdi evlerimizin önündeki ağıllara girip hayvanlarımıza saldırmaya başladılar. O nedenle kurtların geri toplanmasını, başka bırakılmamasını istiyoruz. Evimizin önündeki ağıllara kadar inen kurtlar bugün hayvanlarımıza yarın çocuğumuza saldırır düşüncesi ile insanlarımız akşamları sokağa çıkamaz oldu" şeklinde konuştu.