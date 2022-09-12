Yiyeceklerin bozulup bozulmadığını bozuk para yöntemiyle anlayın!

Dondurulmuş gıdaların buzu çözüldükten sonra hemen tüketilmesi ve kesinlikle tekrar dondurulmaması gerekiyor. Donmuş gıdaların buzu çözülünce düşük sıcaklığa maruz kalır ve bakteriler üremeye başlar. Bakterilerin oluştuktan sonra tekrar bir dondurma işlemi ciddi sağlık problemlerine yol açar ve bu zehirlenmelere bile neden olabilir. Yeşil sebzelerin buzluktan çıkarılır çıkarılmaz pişirilmesi gerekir aksi takdirde tadı ve kimyası bozulur. Evden uzun süre ayrıldığınızda ya elektrik gitti ya da şartel atma durumlarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kısa bir süre elektriğin gitmesiyle bile sebzelerin buzu çözülmüş olabilir. Bu durumda sebzeler hem lezzet olarak hem de sağlık olarak kullanıma uygun olamaz. Peki bu durumu nasıl anlayacaksınız? İşte sizi bu dertten kurtaracak basit yönteme bayılacaksınız. İşte çok şaşıracağınız bozuk para yöntemi…

BUZDOLABINA BOZUK PARA KOYUN, SAĞLIKSIZ GIDALAR TÜKETMEYİN!

Elektriğin gitmesiyle birlikte dondurulmuş gıdaların buzu çözülmeye başlar. Özellikle sebzelerin buzları kısa sürede çözülür. Buzluktaki yiyecekler de çözüldüyse bu gıdaların kullanılmaması gerekiyor. Peki buzluğa konulan yiyeceklerin buzunun çözülüp çözülmediğini nasıl anlarız? Yöntem ise oldukça basit. Bozuk parayla oldukça kolay bir şekilde bu durumu öğrenebiliriz. İşte bozuk para yöntemi...