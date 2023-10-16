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        Haberler Gündem YKS 2024 ne zaman, hangi ay yapılacak? ÖSYM üniversite sınavı tarihleri açıklandı mı?

        YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ile 2024 üniversite sınavı tarihleri

        Üniversite sınavının 2024 yılında ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. 2023 YKS'nin başvuru işlemleri 8 - 23 Mart tarihleri itibarıyla tamamlanmıştı. Sınavlar ise üç oturum şeklinde 17 ve 18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. YKS 2024 hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte ayrıntılar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 18:30 Güncelleme: 16.10.2023 - 18:30
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        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak olan 2024 YKS takvimi sorgulamaları hız kazandı. Üç oturum şeklinde düzenlenen YKS öğrencilerin gündeminde yer almayı sürdürüyor. Peki, 2024 YKS ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte YKS hakkında merak edilen güncel bilgiler...

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        2024 YKS NE ZAMAN?

        2024'de düzenlenecek YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarının tarihleri henüz belli değil.

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        Geçmiş yıllar baz alındığında oturumların Haziran ayının son haftası yapılacağı tahmin ediliyor.

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        ÖSYM SINAV TAKVİMİ İLE BELLİ OLACAK

        ÖSYM'nin 2024 takvimini Ekim ya da Kasım ayında ilan etmesi ile YKS oturumlarına ait sınav ve başvuru tarihlerinin de netleşmesi bekleniyor. Bu kapsamda bilgiler geldilkçe haberimizde yer vereceğiz.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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