Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem YKS 2025 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

        YKS 2025 ne zaman yapılacak ve sonuçlar ne zaman açıklanacak?

        Milyonlarca üniversite adayı için kritik süreç hız kesmeden devam ediyor. ÖSYM'nin 2025 sınav takvimini duyurmasıyla birlikte Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihleri resmiyet kazandı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle sınav hazırlıklarını hızlandıran adaylar, TYT, AYT ve YDT oturumlarının ne zaman yapılacağını merak ediyor. Peki, 2025 YKS hangi tarihlerde düzenlenecek? İşte merak edilen detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2025 - 20:05 Güncelleme: 03.04.2025 - 20:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Üniversite hayali kuran adaylar için beklenen açıklama geldi. ÖSYM, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) tarihlerini resmen duyurdu. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi’ni (YDT) içeren sınav maratonu için geri sayım başladı. Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler, sınav tarihlerini ve hazırlık sürecini yeniden planlamaya başladı. İşte 2025 YKS takvimi…

        2

        YKS 2025 NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS), 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi günü,

        Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar günü sabah,

        Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025 Pazar günü öğleden sonra uygulanacak.

        3

        2025 YKS ÖSYM SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        ÖSYM henüz YKS sınava giriş belgelerini erişime açmadı. Sınav giriş belgelerinin Mayıs ayında erişime açılması bekleniyor.

        4

        YKS SONUÇLARI 2025 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları, 22 Temmuz 2025 tarihinde açıklanacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Boykot soruşturmasında adli kontrol kararı
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Türkiye ve Avrupa Birliği arasında yeni dönem!
        Küresel büyüme paniği
        Küresel büyüme paniği
        Kupada 11'ler belli oldu!
        Kupada 11'ler belli oldu!
        TIR'la otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        TIR'la otomobil çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı
        Kadıköy Fatihi!
        Kadıköy Fatihi!
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Macron'dan şirketlere tavsiye
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Tabancayla vurulan 16 yaşındaki kız, Ankara'ya sevk edildi
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Yurt dışında kalp krizi geçirdi! 6 gün sonra Türkiye'de tedavi oldu
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Kosova Avrupa Güzeli üst geçitten düşüp öldü!
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Emeklilerin 3 aylık enflasyon farkı yüzde 10,06
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Kenan Yıldız için Barça iddiası!
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Petrolde OPEC ve tarife düşüşü
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        Pompei'de 'büyük' keşif!
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        "Mourinho aklını kaybetti!"
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Penaltı kararı doğru mu, ofsayt var mı?
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Kılıçdaroğlu: Kurultayda aday değilim…
        Acı tesadüf
        Acı tesadüf
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı
        Mart ayı enflasyon verileri açıklandı