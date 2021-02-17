YKS adaylarına önemli uyarı: İşlemlerinizi son güne bırakmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitimYKS adaylarına önemli uyarı! - Haberler
ABONE OL

YKS adaylarına önemli uyarı: İşlemlerinizi son güne bırakmayın

Milyonlarca öğrenci için 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları 4 Şubat’ta başladı. 2 Mart Salı günü sona erecek başvurular için rehberlik uzmanlarından önemli uyarılar geldi. Uzmanlar, adayların işlemlerini son güne bırakmamalarını hatırlattı

YKS adaylarına önemli uyarı! - Haberler
YKS adaylarına önemli uyarı: İşlemlerinizi son güne bırakmayın
0:00 / 0:00
DHA

Üniversiteye başlayarak gelecekteki hayalleri için ilk adımı atmak isteyen pek çok lise öğrencisi ve mezun olan öğrenciler için YKS başvuruları 4 Şubat 2021 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi ise 2 Mart 2021.

Başvuru süreci ile ilgili adayları bilgilendiren Rehberlik Uzmanı Tuğba Zırıh, "T.C. kimlik kartı ve e-devlet şifresi olan adaylar, başvuru merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine, ÖSYM AİS mobil uygulaması veya ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden 'e-Devlet ile kayıt ol' seçeneğine tıklayarak kayıt olabilecek ve sınav başvurularını yapabilecek. E-devlet kayıtları için adayların PTT şubelerinden şifrelerini temin etmeleri gerekiyor.

“HES KODUNUZU ALMAYI UNUTMAYIN”

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından bahseden Biberoğlu ise “Adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekiyor. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen Hayat Eve Sığar internet sitesi üzerinden ulaşabilirler’’ dedi.

“BİLGİLERİNİZİ MUTLAKA KONTROL EDİN”

Başvuru sonrası ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden T.C Kimlik numaraları ve başvuru sırasında verilen şifreleri ile sisteme giren adayların mutlaka sistemde yer alan fotoğraf, kimlik ve adres bilgilerini kontrol etmeleri gerektiğine değinen Ebru Biberoğlu, “Fotoğraf ve kimlik bilgilerindeki yanlış, sınav giriş belgesinde hataya, adres bilgisindeki yanlış da sınava gireceği yer ile alakalı sorun doğurabilir’’ diye konuştu.

“SINAV ÜCRETİNİZİ 2 MART 2021 TARİHİNE KADAR YATIRMALISINIZ”

Adayların her bir oturum için 90 lira ücret yatırmaları gerektiğini hatırlatan Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun da “Adaylar girecekleri oturum sayısına göre ücretlerimi yatırmalılar. Örneğin bir aday 3 oturuma girecekse toplamda 270 lira olan başvuru ücretini, kılavuzda yer alan banka hesaplarından birine yatırmalı. Bu ücretin yatırılması için son gün 2 Mart Salı günü mesai bitimine kadar. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Başvuru süresi bitmeden mutlaka işlemlerini gerçekleştirmiş olmaları gerekir. Aksi takdirde başvuruları geçersiz sayılacak ve sınava giremeyeceklerdir” uyarısında bulundu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Pençe Kartal-2 Harekatı'nın gerçekleştiği Gara nerede? Gara Bölgesi hakkında: Gara'nın haritadaki yeri
GÜNDEMGara bölgesi nerede?
Son dakika: Gara şehidinin babası anlattı: Farklı ülkelerden arandık! - Haberler
GÜNDEMGara şehidinin babası anlattı: Farklı ülkelerden ...
Son dakika haberi Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
GÜNDEMTunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem
SON DAKİKA: İstanbul'un karı nereye gidiyor? Barajlarda doluluk oranı açıklandı - Haberler
GÜNDEMİstanbul'un karı nereye gidiyor?
CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert Gara tepkisi - Haber
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na Gara ...
Doğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu - Haberler
GÜNDEMDoğan Cüceloğlu'nun cenaze programı belli oldu
Son dakika haberi: Sokak ortasında sopayla dövdüler! - Haberler
GÜNDEMSokak ortasında sopayla dövdüler!
ADALET İSTİYORUM! Son dakika: Duygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme! - Haberler
GÜNDEMDuygu Delen'in şüpheli ölümünde yeni gelişme!
SON DAKİKA! YÖK'ten üniversitelerde yüz yüze eğitim kararı - Haberler
GÜNDEMYÖK'ten yüz yüze eğitim kararı
VİCDANSIZLAR! Son dakika... Adana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!
GÜNDEMAdana'da dehşet! Takip, darp ve cinayet!