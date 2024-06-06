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        Haberler Bilgi Yaşam YKS (AYT, TYT) tarihleri: ÖSYM sınav takvimi ile 2024 üniversite sınavı YKS ne zaman, kaç gün kaldı?

        ÖSYM sınav takvimi ile 2024 YKS (AYT, TYT, YDT) tarihleri

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. 3 milyonu aşkın aday hayalindeki bölüm ve üniversiteyi kazanmak için sınavda ter dökecek. Her sene Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavına sayılı gün kalmasıyla gözler "YKS ne zaman, kaç gün kaldı?" sorusuna çevrildi. İşte, ÖSYM sınav takvim ile 2024 YKS (AYT, TYT, YDT) tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.06.2024 - 11:52 Güncelleme: 06.06.2024 - 11:52
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        1

        Tüm yıl boyunca hazırlanan milyonlarca adayın katılım göstereceği üniversite sınavı için artık heyecan dorukta. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) artık kısa bir süre kaldı. Peki, YKS ne zaman? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        YKS NE ZAMAN?

        Üç oturum halinde yapılacak olan YKS yani üniversite sınavının ilk oturumu olan TYT 8 Haziran Cumartesi günü, ikinci oturumu olan AYT ise 9 Haziran Pazar günü yapılacak. YDT ise AYT'nin hemen ardından aynı gün yani 9 Haziran Pazar günü yapılacak.

        3

        2024 TYT-AYT-YDT TARİHLERİ

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT) 08.06.2024

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT) 09.06.2024

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT) 09.06.2024

        4

        YKS KAÇTA BAŞLIYOR, KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

        YKS TYT ve AYT sınavının başlam saati 10:15 olarak ÖSYM tarafından açıklandı. YKS sınavına katılacak adaylar, sınavın sabah oturumlarında saat 10.00, öğleden sonra oturumlarında saat 15.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

        5

        YKS SINAVINA YANINDA HANGİ BELGELER BULUNACAK?

        Adayların, sınava gelirken sınav giriş belgeleri ile fotoğraflı nüfus cüzdanlarını veya fotoğraflı T.C. kimlik kartlarını yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Nüfus cüzdanında fotoğrafı bulunmayan adayların mağdur olmamaları için nüfus müdürlüklerine giderek fotoğraflı yeni kimlik kartlarını almaları gerekiyor. T.C. kimlik kartını, nüfus cüzdanını sınav günü kaybeden veya nüfus cüzdanında fotoğraf, T.C. kimlik numarası bulunmayan adaylar için il veya ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık tutulacak.

        6

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS'nin üç oturumuna ait sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak. Sonuçlar ÖSYM sonuç sayfası sonuc.osym.gov.tr adresinden kullanıcı adı ve şifre girişi ile sorgulanabilecek.

        YKS SAYACI (TYT TARİHİ)
        08-06-2024-10-15
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