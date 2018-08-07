SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
YKS başarı sıralaması 2018
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

YKS başarı sıralaması 2018! ÖSYM'den YKS tercih kılavuzu için önemli duyuru! Puanlar güncellendi

YKS tercihleri öncesi ÖSYM'den önemli üniversite başarı sıralaması duyurusu. ÖSYM; hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirledi. 2018 YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu doğrultuda değiştirildi. İşte yeni kılavuz...

07.08.2018 - 09:44 | Güncelleme:

YKS tercihleri öncesi adaylara önemli uyarı geldi. Üniversite hayaline kavuşmak isteyen milyonlarca aday 7 Ağustos 2018 tarihinde YKS tercihlerini yapacak. ÖSYM YKS tercihleri öncesi ise başarı sıralamasını değiştirdi.

ÖSYM'DEN BAŞARI SIRALAMASI DUYURUSU

ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre; "Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu doğrultuda güncellenmiştir." denildi.

Program Türü

İlgili Puan Türü

Başarı Sırası

Hukuk programları

EA

En düşük 190 bininci (190.000)

Mühendislik programları*

SAY

En düşük 300 bininci (300.000)

Mimarlık programları

SAY

En düşük 250 bininci (250.000)

Tıp programları

SAY

En düşük 50 bininci (50.000)

Öğretmenlik programları**

İlgili Puan Türünde

En düşük 300 bininci (300.000)

* Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil

** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (6 Ağustos 2018)

2018-YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Tercihler ne zaman yapılacak?

Tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmaz.

Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları nelerdir?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir.

Tercihlerimi sisteme nasıl kaydedeceğim?

T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedebilirsiniz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

6) Tercihlerimi sisteme kaydettim, değiştirebilir miyim?

Tercih bildirim işleminizi tamamlayıp kaydettikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi aynı elektronik ortamda yapacaklardır.

7) Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılabilir mi?
Hayır, yapılamaz.

8) Tercihlerimi postayla gönderebilir miyim?
Hayır. Sadece ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedilerek yapılan tercihler geçerlidir. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz.

9) TYT puanım 150’nin altında. Tercih yapabilir miyim?
Hayır. TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamaz.

10) TYT puanım 150’nin üstünde ama AYT puanlarım 180’nin altında, hangi programları tercih edebilirim?
Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.

11) AYT puanlarım 180’nin üzerinde, hangi programları tercih edebilirim?
Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını ve Tablo-4’te yer alan lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.

12) TYT puanım 150’nin altında, özel yetenek sınavlarına başvurabilir miyim?
Hayır. Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için 2018-TYT puanınızın en az 150 olması gerekmektedir.

13) Tercihlerimi istediğim sırada yapabilir miyim?
Evet. İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin seçiminize bağlıdır.

14) Kaç tercih yapabilirim?
En fazla 24 tercih yapabilirsiniz.

15) Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunlu mu?
Hayır. Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunda değilsiniz.

16) Merkezi yerleştirme için tercih yaptım ama özel yetenek sınavlarına da katılabilir miyim?
Evet. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için ayrıca ilgili Üniversitelere de başvuru yapabilirler.

17) Programların yanındaki koşul numaraları ne anlama geliyor, dikkate almalı mıyım? Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmından mutlaka inceleyiniz. Koşullarını karşılamadığınız programlara tercihlerinizde yer vermeyiniz.

18) Ön lisans programlarını tercih edebilmek için kaç puan almam gerekir?
TYT puanınızın en az 150 olması gerekir.

19) Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nedir?
Bu programları tercih edebilmek için gereken en düşük başarı sırasına ilişkin ayrıntılı bilgi, programların koşullarında belirtilmektedir. Koşulları dikkatlice inceleyiniz.

20) Bu yıl bir programa yerleşirsem seneye puanım kesilir mi?

Evet. 2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülür.

 

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X