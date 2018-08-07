YKS tercihleri öncesi adaylara önemli uyarı geldi. Üniversite hayaline kavuşmak isteyen milyonlarca aday 7 Ağustos 2018 tarihinde YKS tercihlerini yapacak. ÖSYM YKS tercihleri öncesi ise başarı sıralamasını değiştirdi.

ÖSYM'DEN BAŞARI SIRALAMASI DUYURUSU

ÖSYM'nin sitesinde yer alan duyuruya göre; "Yükseköğretim Genel Kurulunca hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programları başarı sıraları aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu bu doğrultuda güncellenmiştir." denildi.

Program Türü İlgili Puan Türü Başarı Sırası Hukuk programları EA En düşük 190 bininci (190.000) Mühendislik programları* SAY En düşük 300 bininci (300.000) Mimarlık programları SAY En düşük 250 bininci (250.000) Tıp programları SAY En düşük 50 bininci (50.000) Öğretmenlik programları** İlgili Puan Türünde En düşük 300 bininci (300.000) * Orman, Ziraat, Su Ürünleri Fakülteleri programları ile Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği programları hariç; Ziraat Fakültelerinin Gıda Mühendisliği programları dâhil ** Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı dâhil

2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu (6 Ağustos 2018)

2018-YKS TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ SIKÇA SORULAN SORULAR

Tercihler ne zaman yapılacak?

Tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Adaylar, 2018-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilirler. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmaz.

Yükseköğretim programlarının kontenjanları ve koşulları nelerdir?

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir. Tablo 3'te iki yıllık ön lisans programları, Tablo 4'te ise dört veya daha fazla yıllık lisans programları gösterilmiştir.

Tercihlerimi sisteme nasıl kaydedeceğim?

T.C. Kimlik Numaranız ve aday şifreniz ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedebilirsiniz. Sadece elektronik ortamda yapılan tercihler geçerlidir.

6) Tercihlerimi sisteme kaydettim, değiştirebilir miyim?

Tercih bildirim işleminizi tamamlayıp kaydettikten sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinizde değişiklik yapabilirsiniz. Tercih süresi bitene kadar, sisteme işlenen tercihlerde değişiklik yapılabilir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar bu işlemi aynı elektronik ortamda yapacaklardır.

7) Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılabilir mi?

Hayır, yapılamaz.

8) Tercihlerimi postayla gönderebilir miyim?

Hayır. Sadece ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak tercihinizi sisteme kaydedilerek yapılan tercihler geçerlidir. Bunun dışında tercih bildiriminde bulunulamaz.

9) TYT puanım 150’nin altında. Tercih yapabilir miyim?

Hayır. TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamaz.

10) TYT puanım 150’nin üstünde ama AYT puanlarım 180’nin altında, hangi programları tercih edebilirim?

Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.

11) AYT puanlarım 180’nin üzerinde, hangi programları tercih edebilirim?

Tablo-3’te yer alan ön lisans programlarını ve Tablo-4’te yer alan lisans programlarını tercih edebilirsiniz. Ayrıca, Tablo-5’te yer alan özel yetenek sınavı ile öğrenci alan lisans programları için ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilirsiniz.

12) TYT puanım 150’nin altında, özel yetenek sınavlarına başvurabilir miyim?

Hayır. Özel yetenek sınavı gerektiren programlara başvurabilmek için 2018-TYT puanınızın en az 150 olması gerekmektedir.

13) Tercihlerimi istediğim sırada yapabilir miyim?

Evet. İstek sıranıza göre tercih yapabilirsiniz. Bu sıralama tamamen sizin seçiminize bağlıdır.

14) Kaç tercih yapabilirim?

En fazla 24 tercih yapabilirsiniz.

15) Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunlu mu?

Hayır. Tercih alanlarının tamamını doldurmak zorunda değilsiniz.

16) Merkezi yerleştirme için tercih yaptım ama özel yetenek sınavlarına da katılabilir miyim?

Evet. Merkezi yerleştirme için tercih yapanlar, özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için ayrıca ilgili Üniversitelere de başvuru yapabilirler.

17) Programların yanındaki koşul numaraları ne anlama geliyor, dikkate almalı mıyım? Öğrenim görmek istediğiniz yükseköğretim programlarını belirlerken bu programlar hakkında bilgi sahibi olmanız gerekmektedir. Bu nedenle, programların yanında yer alan koşulları numaralarına göre “Tablo 3 ve Tablo 4'te Yer Alan Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları” kısmından mutlaka inceleyiniz. Koşullarını karşılamadığınız programlara tercihlerinizde yer vermeyiniz.

18) Ön lisans programlarını tercih edebilmek için kaç puan almam gerekir?

TYT puanınızın en az 150 olması gerekir.

19) Hukuk, mimarlık, mühendislik, tıp, öğretmenlik programlarına başvurabilmek için en düşük başarı sırası nedir?

Bu programları tercih edebilmek için gereken en düşük başarı sırasına ilişkin ayrıntılı bilgi, programların koşullarında belirtilmektedir. Koşulları dikkatlice inceleyiniz.

20) Bu yıl bir programa yerleşirsem seneye puanım kesilir mi?

Evet. 2018-YKS sonucu ile bir yükseköğretim programına merkezî yerleştirmeyle yerleşen (Ek Yerleştirme dâhil) veya özel yetenek sınavıyla bir yükseköğretim programına kayıt olan adayların, 2019-YKS'ye girdikleri takdirde, ortaöğretim başarı puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı/katsayılar yarıya düşürülür.

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