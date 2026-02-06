Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem YKS BAŞVURU EKRANI 2026: ÖSYM kılavuzu yayımlandı! 2026 YKS başvurusu nasıl ve nereden yapılır, üniversite sınavı TYT, AYT, YDT ücreti ne kadar?

        YKS başvuru ekranı erişime açıldı! ÖSYM kılavuzu ile 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları bugün itibarıyla başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu 2026 ile sınav ücreti belli olurken, ÖSYM başvuru ekranı da erişime açıldı. TYT, AYT ve YDT olmak üzere 3 oturumda düzenlenecek olan üniversite sınavı başvuru işlemleri ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM AİS sistemi veya Mobil Uygulamasından yapılacak. Adaylar, 2026 YKS başvuru ücretini kılavuzda belirtilen bankalara yatırılacak. Peki, üniversite sınavı başvuru kılavuzu ile TYT-AYT-YDT YKS başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, 2026 YKS başvuru ekranı ve sınav ücreti...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 15:24 Güncelleme: 06.02.2026 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları için beklenen duyuru geldi. ÖSYM son dakika açıklaması ile YKS başvuruları başladı. Adaylara yol gösterecek olan 2026 YKS başvuru kılavuzu da yayımlandı. Kılavuza göre YKS başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak. TYT, AYT, YDT oturumlarına katılım sağlayacak adaylar, başvuru işlemlerini kılavuzda yer alan bilgileri baz alarak tamamlayacak. Peki, TYT-AYT-YDT 2026 YKS başvurusu nasıl yapılır, üniversite sınavı ücreti ne kadar? İşte, YKS başvuru ekranı ve başvuru sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar.

        2

        2026 YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

        Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvurularının başladığını duyurdu.

        ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        ‘’2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacaktır. 20 Haziran 2026 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran 2026 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.

        Sınava başvurular, 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.’’

        3

        2026 YKS BAŞVURU KILAVUZU YAYIMLANDI

        YKS başvuru kılavuzu yayımlandı.

        Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2026-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Sınava başvurmak isteyen adaylar, Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz'u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

        YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        YKS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını, 6 Şubat 2026 tarihinde saat 14.30’dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

        YKS BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        2026 YKS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

        2026 YKS başvuru ücreti, her oturum için 700,00 TL olarak belirlendi.

        Ücret ödeme için son gün ise 3 Mart 2026.

        6

        SINAV ÜCRETLERİ NASIL YATIRILACAK?

        2026-YKS’ye başvuran adaylar seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan herhangi birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile süresi içinde yatıracaklardır. Adaylar sınav ücreti olarak;

        Sadece TYT’ye girecek adaylar 700,00 TL,

        TYT ile birlikte AYT veya YDT’den herhangi birine girmek isteyen adaylar 1.400,00 TL,

        TYT, AYT ve YDT’nin tümüne girmek isteyen adaylar ise 2.100,00 TL yatıracaklardır.

        Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekmektedir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabileceklerdir.

        Sınav ücreti ödeme işlemleri, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için 3 Mart 2026 tarihinde mesai saati bitiminde, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 3 Mart 2026 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir. Bankadan ödeme yapacak adayların, bankaların çalışma saatlerini göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

        Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, belirtilen sürelerde ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

        7

        YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

        ÖSYM sınav takvimine göre Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak.

        1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15)

        2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15)

        3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.

        8

        YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
