Üniversite kayıt döneminin uzatılmasıyla, 2024 YKS sonuçlarına göre yerleşemeyen adaylar için yeni fırsatlar doğdu. Boş kalan kontenjanları ve taban puanları merak eden öğrenciler, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek tercih kılavuzunu bekliyor. 2 ve 4 yıllık bölümler için puanlar ve boş kontenjanlar açıklandı mı? İşte 2024 YKS ek tercih süreci ile ilgili son gelişmeler..