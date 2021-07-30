Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yayınlanan 2021 YKS tercih kılavuzu, YKS tercihi yapacak adaylar tarafından merak ediliyor. İşte YKS tercih kılavuzuna göre YKS tercihleri ile ilgili merak edilenler...

2021 YKS'DE TERCİH YAPABİLMEK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİYOR?

2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yükseköğretim programlarına yapılacak merkezî yerleştirme işlemine girecek adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzundan faydalanarak tercih bildiriminde bulunacaklar.

Adaylar, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaK.

Yükseköğretim programları ile bu programların kontenjan ve giriş koşulları Tablo 3 ve Tablo 4'te verilmiştir.

Tablo 3'te yer alan ön lisans programlarını, 2021-TYT’de 150 ve üzeri puan alanlar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

Tablo 4'teki yükseköğretim programlarını, 2021-AYT/YDT’de ilgili puan türünde 180 ve daha fazla puan alan adaylar tercihleri arasında gösterebileceklerdir.

2021 YKS'DE KAÇ TERCİH HAKKI VAR?

YKS tercihi yapacak adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

2021 YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ