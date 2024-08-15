YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? 2024 YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı? Gözler ÖSYM'de!
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2024-YKS) tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ek tercih sürecine çevrildi. İlk tercihlerde herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar, üniversitelerin boş kalan kontenjanları doğrultusunda ikinci kez tercih listelerini hazırlayacak. Bu noktada öğrencilere ÖSYM tarafından yayımlanacak 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar listesi yol gösterecek. Peki, 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı?
2024 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ek tercih süreci ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Herhangi bir programa kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler, YKS ek tercih tarihleri için ÖSYM duyurularını yakın takibe aldı. 2 ve 4 yıllık üniversite boş kontenjanlar, taban puanlar ve başarı sıralamalarının yer aldığı YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı merak ediliyor. Peki 2024 YKS ek tercihler ne zaman başlayacak?
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2024 YKS ek tercih tarihleri ile ilgili henüz ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi.
YKS tercih sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar, 19-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirecek. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2024 tarihleri arasında alınacak.
Ek tercihlerin ise kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından başlaması bekleniyor. YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlanır yayımlanmaz haberimizde yer alacak.
YKS BOŞ KONTENJANLAR 2024 AÇIKLANDI MI?
2024 YKS boş kontenjanları henüz açıklanmadı.
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri, 23 Ağustos'ta tamamlanacak. Akabinde ise YKS boş kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek.
Yükseköğretim programlarının 2024-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak. Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
Yerleştirme sonuçları ardından ek tercih işlemlerini değerlendirmek isteyenler bölümlerin ve üniversitelerin taban puanlarını kontrol ediyor.
Üniversite taban puanları henüz belli olmadı. Adaylar, geçtiğimiz yılın verilerine göre tercih işlemlerini gerçekleştiriyor.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
Geçtiğimiz yılın ek yerleştirme kılavuzuna göre;
Tercih işlemlerini kaçıran adaylar veya herhangi bir nedenle yapmayanlar ek yerleştirmeler için tercih yapabilir.
Ek yerleştirmeye başvurabilmek için 2023-YKS'de ilk yerleştirmede hiçbir lisans/önlisans programına yerleşmemiş olan adaylar yararlanabilmektedir.
Özel yetenek sınavıyla alım yapan bir bölüme yerleşen adaylar da ek tercih işlemlerinden faydalanabilmektedir.
Merkezi yerleştirmede bir örgün yüksek öğretim programına yerleştirilen öğrenciler ile kontenjansız açık öğretime yerleştirilen öğrenciler Anadolu Üniversitesi AÖF'ün kontenjan sınırlaması olmayan bölümleri için ek yerleştirme başvurusu yapabililer.