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YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ileri mi alındı? 2022 YKS üniversite sınavı tarihi!

YKS tarihleri merak ediliyor. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihlerine çevrildi. AYT, TYT, YDT tarihleri öğrenciler tarafından takip ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın her sene Haziran ayında gerçekleştirildiği biliniyor. Peki, 2022 YKS tarihi ileri mi alındı, sınav ertelendi mi? İşte ÖSYM sınav takvimi ile YKS tarihleri...

  • 01
    YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ileri mi alındı? 2022 YKS üniversite sınavı tarihi!

    YKS tarihleri ileri mi alındı, YKS sınavı ertelendi mi? Sorularının yanıtları araştırılıyor. Başvuru süreçlerinin tamamlanması sonrasında gözler sınav tarihlerine çevrildi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı her yıl Haziran ayında düzenleniyor. Peki, 2022 YKS tarihi değişti, sınav ertelendi mi? İşte ÖSYM sınav takvimi ile YKS tarihleri...
  • 02
    YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ileri mi alındı? 2022 YKS üniversite sınavı tarihi!

    2022 YKS NE ZAMAN?

    Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 ayrı oturumda gerçekleştiriliyor. 

    YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 

    Sınav Saati ve Sınav Süresi : 18 Haziran 2022 (Cumartesi) Saat: 10.15, 165 dakika

    YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 

    Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 10.15, 180 dakika

    YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 

    Sınav Saati ve Sınav Süresi : 19 Haziran 2022 (Pazar) Saat: 15.45, 120 dakika
  • 03
    YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ileri mi alındı? 2022 YKS üniversite sınavı tarihi!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

    SINAV TARİHİ: 18.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 04
    YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ileri mi alındı? 2022 YKS üniversite sınavı tarihi!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022
  • 05
    YKS ne zaman yapılacak, sınav tarihi ileri mi alındı? 2022 YKS üniversite sınavı tarihi!

    Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

    SINAV TARİHİ: 19.06.2022

    BAŞVURU TARİHİ: 11.02.2022- 07.03.2022

    SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022 

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