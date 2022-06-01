YKS’ye sayılı gün kala öğrenciler sınav giriş belgesi ve yerlerini sorgulamaya başladı. YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Haziran ayında TYT - AYT ve YDT olmak üzere 3 oturum olarak gerçekleştirilecek. Sınava katılım sağlayacak öğrenciler YKS sınav yerleri sorgulama ekranını araştırıyor.