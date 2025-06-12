YKS sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan 2 milyon 560 bin 640 aday, YKS tarihini araştırmaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen YKS, TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşmaktadır. Peki, "YKS ne zaman? YKS'de kaç soru sorulacak, sınav süresi ne kadar?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri...