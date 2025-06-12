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        Haberler Bilgi Gündem YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 YKS ne zaman? İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri

        YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı: 2025 YKS ne zaman?

        Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Üniversite sınavına sayılı günler kala YKS sınav giriş belgesi adayların erişimine sunuldu. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına çalışmalarını sürdüren adaylar, YKS tarihlerini gündemine aldı. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) olmak üzere üç oturumda uygulanmaktadır. Peki, "YKS ne zaman?" İşte YKS tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 20:57 Güncelleme: 12.06.2025 - 20:57
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        YKS sınav yerleri giriş belgesi yayımlandı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlayan 2 milyon 560 bin 640 aday, YKS tarihini araştırmaya başladı. Her yıl ÖSYM tarafından organize edilen YKS, TYT, AYT, YDT oturumlarından oluşmaktadır. Peki, "YKS ne zaman? YKS'de kaç soru sorulacak, sınav süresi ne kadar?" İşte ÖSYM sınav takvimi ile 2025 TYT, AYT, YDT tarihleri...

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        YKS GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI

        2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS): Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı

        21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

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        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle edinebilecektir. Sınavın uygulanmasına ilişkin ayrıntılı bilgi 2025-YKS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar, “Temel Kurallar” metnine ve Kılavuz’a aşağıdaki bağlantılardan erişebilecektir. Sınava girecek adayların bu bilgileri dikkatle incelemesi gerekmektedir.

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        DİKKAT!

        21 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        22 Haziran 2025 tarihinde uygulanacak 2025-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) için adaylar, saat 15.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

        Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

        ÖSYM BAŞKANLIĞI

        YKS KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

        YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        2025 YKS OTURUM TARİHLERİ

        YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

        21 Haziran 2025 (Cumartesi), 10.15, 165 dakika.

        YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

        22 Haziran 2025 (Pazar), 10.15, 180 dakika.

        YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi, Sınav Saati ve Sınav Süresi:

        22 Haziran 2025 (Pazar), 15.45, 120 dakika.

        TYT tüm adaylar için zorunlu. Sayısal, sözel ya da eşit ağırlık puan türüyle lisans programına yerleşmek isteyenlerin AYT’ye; dil puanıyla yerleşmek isteyenlerin ise YDT’ye katılması gerekiyor.

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